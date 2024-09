Xinhua Silk Road: Campeonato Asiático de Remo Sub-19 e Sub-23 de 2024 começa no NE. Shenyang da China

PEQUIM, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Campeonato Asiático de Remo Sub-19 e Sub-23 de 2024 começou na quarta-feira em Shenyang, na província de Liaoning, no nordeste da China, pela primeira vez, e vai até sábado.

Organizado pela Federação Asiática de Remo e em conjunto pela Associação Chinesa de Remo e pelo Shenyang Sports Bureau, o evento atrai equipes de remo juvenil de 19 países e regiões, incluindo China , Japão , República da Coreia, República Popular Democrática da Coreia, Irã , Iraque , Índia , Kuwait , Tailândia , Sri Lanka , Arábia Saudita , Uzbequistão , Cazaquistão , Vietnã , Malásia , Emirados Árabes Unidos , Mianmar etc.

As equipes competirão no rio Hunhe, uma bela via de águas tranquilas em Shenyang.

O tema do evento é ver o mundo através do remo, o que não é apenas uma homenagem ao espírito do remo, mas também significa que jovens remadores de toda a Ásia perseguirão seus sonhos, se mostrarão e se conectarão com o mundo por meio da competição de remo.

Segundo um competidor, a participação em um evento internacional como esse é uma boa oportunidade para que os jovens remadores desenvolvam suas habilidades de remo e aprendam a perseverar em desafios, respeitar e cooperar com os outros, algo que será um ativo valioso na vida.

Contando com o rio Hunhe, Shenyang tem promovido intensamente a integração dos esportes de remo com as paisagens da cidade, com o objetivo de se transformar em uma capital do remo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/342090.html

FONTE Xinhua Silk Road