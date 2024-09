Xinhua Silk Road: Die Asiatischen Rudermeisterschaften 2024 (U-19 und U-23) werden im nordostchinesischen Shenyang eröffnet.

BEIJING, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Asiatischen Rudermeisterschaften U-19&U-23 2024 haben am Mittwoch in Shenyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning zum ersten Mal begonnen und werden bis Samstag dauern.

An der Veranstaltung, die vom Asiatischen Ruderverband ausgerichtet und gemeinsam vom Chinesischen Ruderverband und dem Shenyang Sports Bureau organisiert wird, nehmen Jugendruderteams aus 19 Ländern und Regionen teil, darunter China, Japan, die Republik Korea, die Demokratische Volksrepublik Korea, Iran, Irak, Indien, Kuwait, Thailand, Sri Lanka, Saudi-Arabien, Usbekistan, Kasachstan, Vietnam, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate und Myanmar.

Die Teams werden auf dem Hunhe-Fluss, einer wunderschönen Stillwasserstrecke in Shenyang, antreten.

Das Motto der Veranstaltung lautet „Die Welt durch Rudern sehen", was nicht nur eine Hommage an den Geist des Rudersports ist, sondern auch bedeutet, dass junge Ruderer in ganz Asien ihre Träume verfolgen, sich selbst zeigen und durch den Ruderwettbewerb mit der Welt in Kontakt treten können.

Die Teilnahme an einer solchen internationalen Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit für junge Ruderer, ihre Ruderfähigkeiten zu verfeinern und zu lernen, bei Herausforderungen durchzuhalten, andere zu respektieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, was ein wertvolles Gut im Leben sein wird, sagte ein Teilnehmer.

Da der Hunhe-Fluss so wichtig für die Stadt ist, hat Shenyang die Integration des Rudersports in das Stadtbild tatkräftig vorangetrieben, mit dem Ziel, zu einer Ruderhauptstadt zu werden.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342090.html