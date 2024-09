Xinhua Silk Road: Feira de serviços da China conclui com resultados frutíferos

PEQUIM, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS) de 2024 concluiu em Pequim na segunda-feira, alcançando resultados frutíferos em vários campos e aplicando mais vitalidade no crescimento econômico global.

Ao meio-dia da segunda-feira, a feira de serviços de cinco dias obteve quase 1.000 conquistas e atraiu cerca de 242.000 visitantes.

A foto mostra a área de exposição da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China de 2024. (Xinhua/ Wei Yukun) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Cerca de 111 empresas e instituições, incluindo empresas e líderes da Fortune Global 500, lançaram um total de 219 conquistas no campo da digitalização, inteligência artificial (IA), saúde, etc., um aumento de 80 comparado com a sessão anterior.

Em 2023, o comércio global de serviços digitais alcançou US$ 4,25 trilhões, um aumento de 9% ao ano, tornando-se um destaque proeminente no desenvolvimento do comércio de serviços.

O CIFTIS de 2024 focou em novas tendências no desenvolvimento do comércio de serviços, com as principais sendo a IA e desenvolvimento orientado a inovação.

Wu Tian, vice-presidente da Baidu, observou que, no futuro, mais setores de serviços e cenários de aplicação dependerão de tecnologias de IA para alcançar um desenvolvimento inovador.

No momento, novas tecnologias e aplicações no campo de comércio de serviços estão apressando o passo para integrar-se à vida social e à produção, que é propício para abrir constantemente novos espaços para o desenvolvimento de comércio estrangeiro, de acordo com Pang Chaoran, pesquisador associado da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica sob o Ministério do Comércio (MOC).

Sabe-se que mais de 80 países e organizações internacionais sediaram exposições e conferências na feira, com 13 destes montando exposições offline independentes pela primeira vez, mostrando sua cultura local tradicional.

Da perspectiva global, o comércio cultural tem grande potencial, de acordo com Pan, acrescentando que o CIFTIS criou uma plataforma e ponte para o desenvolvimento de alta qualidade do comércio cultural e ativou um novo mecanismo para o desenvolvimento de comércio de serviços.

Além disso, o CIFTIS desse ano auxilia as empresas a criar um grande círculo de amigos para obter uma cooperação vencedora.

Ao participar da feira pela quinta vez nesse ano, a Schneider Electric alcançou na feira uma nova cooperação com a siderúrgica chinesa Jingye Group.

Xu Shaofeng, vice-presidente sênior da Schneider Electric, disse que a empresa definiu um centro de negócios de serviços na China e assinará acordos de cooperação de serviços com mais parceiros chineses.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/342206.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512300/PIC.jpg

FONTE Xinhua Silk Road