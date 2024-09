Xinhua Silk Road: Chinas Dienstleistungsmesse schließt mit erfolgreichen Ergebnissen ab

PEKING, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Die 2024 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) ist am Montag in Peking zu Ende gegangen und hat in verschiedenen Bereichen fruchtbare Ergebnisse erzielt und dem globalen Wirtschaftswachstum mehr Vitalität verliehen.

Bis Montagmittag hatte die fünftägige Dienstleistungsmesse fast 1.000 Errungenschaften erbracht und rund 242.000 Besucher angezogen.

Photo shows the exhibition area of the 2024 China International Fair for Trade in Services. (Xinhua/ Wei Yukun)

Rund 111 Unternehmen und Institutionen, darunter Fortune-Global-500-Unternehmen und Branchenführer, gaben insgesamt 219 Errungenschaften in den Bereichen Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI), Gesundheitswesen usw. bekannt, was einem Anstieg von 80 im Vergleich zur vorherigen Sitzung entspricht.

Im Jahr 2023 wird der weltweite Handel mit digitalen Dienstleistungen 4,25 Billionen USD erreichen, was einem Anstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und zu einem herausragenden Höhepunkt in der Entwicklung des Dienstleistungshandels wird.

Die CIFTIS 2024 konzentrierte sich auf neue Trends in der Entwicklung des Dienstleistungsverkehrs, wobei KI und innovationsgetriebene Entwicklung die Schlüsselwörter waren.

Wu Tian, Vizepräsident von Baidu, merkte an, dass in Zukunft mehr Dienstleistungsbranchen und Anwendungsszenarien auf KI-Technologien setzen werden, um eine innovative Entwicklung zu erreichen.

Gegenwärtig beschleunigen neue Technologien und Anwendungen im Bereich des Dienstleistungshandels die Integration mit dem sozialen Leben und der Produktion, was dazu führt, dass sich ständig neue Räume für die Entwicklung des Außenhandels öffnen, sagte Pang Chaoran, Forschungsassistent der Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation des Handelsministeriums (MOC).

Es wurde bekannt, dass mehr als 80 Länder und internationale Organisationen Ausstellungen und Konferenzen auf der Messe abhielten, wobei 13 von ihnen zum ersten Mal unabhängige Offline-Ausstellungen veranstalteten und ihre lokale traditionelle Kultur präsentierten.

Aus globaler Sicht habe der Kulturhandel ein großes Entwicklungspotenzial, sagte Pan und fügte hinzu, dass die CIFTIS eine Plattform und Brücke für die hochwertige Entwicklung des Kulturhandels gebaut und einen neuen Motor für die Entwicklung des Dienstleistungshandels aktiviert habe.

Darüber hinaus hilft die diesjährige CIFTIS den Unternehmen, einen großen Freundeskreis für eine Win-Win-Kooperation aufzubauen.

Schneider Electric, das in diesem Jahr zum fünften Mal an der Messe teilnahm, schloss auf der Messe eine neue Kooperation mit dem chinesischen Stahlhersteller Jingye Group.

Xu Shaofeng, Senior Vice President von Schneider Electric, sagte, dass das Unternehmen ein Service-Business-Center in China eingerichtet hat und mit weiteren chinesischen Partnern Service-Kooperationsabkommen schließen wird.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342206.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512276/PIC.jpg