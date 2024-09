Xinhua Silk Road : le salon chinois du commerce des services s'achève sur des résultats fructueux

BEIJING, 24 septembre 2024 /PRNewswire/-- La Foire internationale du commerce des services de Chine 2024 (CIFTIS) s'est achevée lundi à Beijing, obtenant des résultats fructueux dans divers domaines et injectant plus de vitalité dans la croissance économique mondiale.

Lundi midi, le salon des services de cinq jours avait enregistré près de 1 000 réalisations et attiré quelque 242 000 visiteurs.

Photo shows the exhibition area of the 2024 China International Fair for Trade in Services. (Xinhua/ Wei Yukun)

Environ 111 entreprises et institutions, dont des entreprises Fortune Global 500 et des leaders de l'industrie, ont publié un total de 219 réalisations dans les domaines de la numérisation, de l'intelligence artificielle (IA), des soins de santé, etc. soit une augmentation de 80 par rapport à la session précédente.

En 2023, le commerce mondial des services numériques a atteint 4,25 billions de dollars américains, soit une augmentation de 9 % d'une année sur l'autre, devenant un point culminant dans le développement du commerce des services.

Le CIFTIS 2024 s'est concentré sur les nouvelles tendances du développement du commerce des services, l'IA et le développement axé sur l'innovation étant les mots clés.

Wu Tian, vice-président de Baidu, a noté qu'à l'avenir, davantage d'industries de services et de scénarios d'application s'appuieront sur les technologies de l'IA pour parvenir à un développement innovant.

À l'heure actuelle, les nouvelles technologies et applications dans le domaine du commerce des services accélèrent le rythme pour s'intégrer à la vie sociale et à la production, ce qui permet d'ouvrir constamment de nouveaux espaces pour le développement du commerce extérieur, a déclaré Pang Chaoran, chercheur associé de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique sous l'égide du ministère du commerce (MOC).

On apprend que plus de 80 pays et organisations internationales ont organisé des expositions et des conférences lors de la foire, et que 13 d'entre eux ont mis en place pour la première fois des expositions hors ligne indépendantes, présentant leur culture traditionnelle locale.

D'un point de vue mondial, le commerce culturel a un grand potentiel de développement, a déclaré M. Pan, ajoutant que la CIFTIS a construit une plateforme et un pont pour le développement de haute qualité du commerce culturel et a activé un nouveau moteur pour le développement du commerce des services.

En outre, le CIFTIS de cette année aide les entreprises à construire un grand cercle d'amis pour une coopération gagnant-gagnant.

Participant au salon pour la cinquième fois cette année, Schneider Electric a conclu une nouvelle coopération avec le sidérurgiste chinois Jingye Group lors du salon.

Xu Shaofeng, vice-président senior de Schneider Electric, a déclaré que l'entreprise avait établi un centre d'affaires de services en Chine et qu'elle signerait des accords de coopération de services avec davantage de partenaires chinois.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342206.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2512276/PIC.jpg