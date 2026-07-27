Xinhua Silk Road: Heilongjiang: Ei, que legal!

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27 jul, 2026, 03:01 GMT

PEQUIM, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Quando questionados sobre lugares tranquilos e idílicos para escapar do calor do verão, as pessoas na China podem recomendar Heilongjiang, a província chinesa mais ao norte, onde o frescor vem não apenas de sua baixa temperatura média, mas também de suas vastas áreas de "barreira de oxigênio florestal", vegetação exuberante em pradarias e pântanos, bem como rios sinuosos, belos lagos e cachoeiras que proporcionam descanso aos visitantes no verão.

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