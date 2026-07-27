Xinhua Silk Road: เฮยหลงเจียง: สัมผัสความเย็นสบาย!
News provided byXinhua Silk Road
27 Jul, 2026, 11:44 CST
ปักกิ่ง, 27 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ — เมื่อพูดถึงจุดหมายปลายทางอันเงียบสงบและงดงามสำหรับหลีกหนีอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน หลายคนในจีนมักจะพูดถึงมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่เหนือสุดของประเทศจีน โดยความเย็นสบายของที่นี่ไม่ได้มาจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่ำเท่านั้น แต่ยังมาจากพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ที่เปรียบเสมือน "แหล่งอากาศบริสุทธิ์จากป่า" ทุ่งหญ้าและพื้นที่ชุ่มน้ำอันเขียวชอุ่ม รวมถึงแม่น้ำที่คดเคี้ยว ทะเลสาบอันงดงาม และน้ำตกที่ไหลลดหลั่น ซึ่งช่วยเติมความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351460.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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