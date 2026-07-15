Xinhua Silk Road: Heilongjiang lança evento de promoção cultural e turística na cidade de Jixi

PEQUIM, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma conferência de promoção cultural e turística foi iniciada na cidade de Jixi, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, em 8 de julho, como um dos eventos da 8ª Conferência Provincial de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Heilongjiang.

Artistas fazem uma apresentação na Conferência de Promoção da Cultura e do Turismo de Heilongjiang, em 8 de julho de 2026. (Xinhua/Na Yuqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Integrando a Cultura Sushen — uma das primeiras civilizações de pesca e caça do nordeste da China —, as paisagens fronteiriças, o patrimônio cultural "vermelho", o épico dos pioneiros, o patrimônio industrial e minerador e elementos culturais e turísticos vibrantes, o evento ofereceu uma apresentação espetacular ao público, destacando seu potencial cultural e turístico.

Xu Peng, vice-presidente da Aliança Mundial de Turismo, afirmou em seu discurso que, como um destino turístico e uma fonte de turistas de importância global, a China atualmente promove o desenvolvimento do turismo internacional com esforços sem precedentes.

"Nos últimos anos, Heilongjiang tem se dedicado a promover o desenvolvimento de alta qualidade de suas indústrias culturais e turísticas. Isso acelerou a construção de um destino turístico de neve e gelo de nível internacional e de locais de veraneio, impulsionando a transformação dos recursos do clima frio em uma economia próspera."

Como cidade anfitriã da conferência de desenvolvimento da indústria do turismo deste ano, Jixi explorou um novo caminho distinto para sediar a conferência, aproveitando seus pontos fortes como a "capital chinesa do grafite e uma cidade de turismo ecológico".

A cidade desenvolveu um mapa turístico abrangente ao explorar seus diversos recursos, aprimorou as experiências dos visitantes com tecnologias digitais e expandiu a origem do mercado de turistas por meio de medidas favoráveis ao consumidor e maior abertura.

Durante a conferência de desenvolvimento da indústria do turismo, foi realizada uma série de atividades, incluindo uma conferência provincial de promoção da indústria cultural e turística, a conferência nacional de promoção para agências de viagens, cerimônias de assinatura de importantes projetos de investimento em cultura e turismo e visitas de campo apresentando o desenvolvimento da indústria cultural e turística da província.

Essas atividades reuniram especialistas do setor, empresas culturais e turísticas e representantes empresariais para discutir conjuntamente caminhos para a modernização industrial, explorar novas oportunidades de desenvolvimento cultural e turístico e compartilhar modelos de sucesso para a transformação cultural e turística.

Aproveitando seus recursos naturais únicos, como florestas, áreas úmidas e rios fronteiriços, Heilongjiang também lançou uma "campanha de 100 dias" para o turismo de verão, disponibilizando dez rotas temáticas de viagem de alta qualidade e promovendo um ecossistema de consumo cultural e turístico em toda a província.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351300.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005880/3064af188b6d4a19a86bd3542bdfd2b8.jpg

FONTE Xinhua Silk Road