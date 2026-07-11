Xinhua Silk Road: diálogo promove o aprendizado mútuo e o intercâmbio entre os patrimônios culturais de Liangzhu e Samarcanda

PEQUIM, 10 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 6 de julho, houve um diálogo intercutural envolvendo as Ruínas Arqueológicas da Cidade de Liangzhu, em Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, e a cidade histórica de Samarcanda, no Uzbequistão, para promover o aprendizado mútuo e o intercâmbio entre civilizações.

A foto mostra a Montanha Damojiao, localizada nas Ruínas Arqueológicas da Cidade de Liangzhu. (Por Zhu Chengqi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como parte de uma série de eventos do programa "Liangzhu e o Mundo", o diálogo atraiu mais de 100 participantes da China e do Uzbequistão, que se reuniram nas Ruínas Arqueológicas da Cidade de Liangzhu, em Hangzhou, para discutir temas como o valor do patrimônio cultural, sua conservação e gestão, além de abordagens para a revitalização deste patrimônio.

Descobertas pela primeira vez em 1936 no curso inferior do rio mais longo da China, o Yangtze, as Ruínas Arqueológicas da Cidade de Liangzhu foram consideradas Patrimônio Mundial da UNESCO em 2019. A cidade histórica de Samarcanda, considerada um ponto de encontro de culturas ao longo da antiga Rota da Seda, foi considerada Patrimônio Mundial da UNESCO em 2001.

O diálogo serviu não só como uma plataforma de alto nível para o intercâmbio entre as duas cidades, mas também foi a primeira vez que o programa "Liangzhu e o Mundo" estabeleceu uma parceria com um patrimônio mundial asiático.

Durante o diálogo, os participantes debateram temas centrados na revitalização do patrimônio e na aprendizagem mútua entre as civilizações das cidades da Rota da Seda, na consolidação da cooperação entre a China e o Uzbequistão no âmbito da pesquisa arqueológica, na conservação de sítios arqueológicos, nas tecnologias digitais e na integração entre cultura e turismo, propondo um modelo asiático para a conservação coordenada do patrimônio mundial e o diálogo entre as civilizações.

Antes do diálogo, a delegação do Uzbequistão visitou as ruínas arqueológicas da cidade de Liangzhu e um centro de monitoramento do patrimônio mundial, onde conheceu a abordagem integrada de Liangzhu para a conservação do patrimônio e o envolvimento do público com o auxílio de tecnologias digitais, incluindo óculos inteligentes equipados com IA.

Farhod Nishonov, vice-prefeito de Samarcanda, elogiou o modelo de conservação sistemática de Liangzhu, afirmando que ele oferece uma experiência valiosa para a gestão de Samarcanda. Nas palavras do vice-prefeito, Samarcanda se inspiraria nas práticas de Liangzhu e, aproveitando a relação de cidades irmãs com Hangzhou, promoveria exposições conjuntas, intercâmbios culturais e turísticos mútuos e programas de intercâmbio juvenil.

"Este é o quinto ano desde o lançamento do programa 'Liangzhu e o Mundo'. "Além de compartilhar a experiência de Liangzhu na conservação do patrimônio, esperamos também aprender com as cidades da Ásia Central sobre a operação e gestão do patrimônio, aproximando os povos de nossos dois países através desses dois monumentos da civilização", afirmou Yang Xiaoping, vice-diretor do Comitê de Gestão das Ruínas Arqueológicas da Cidade de Liangzhu.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005359/Liangzhu.jpg

FONTE Xinhua Silk Road