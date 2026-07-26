PÉKIN, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Si on demande aux Chinois de citer des lieux paisibles et idylliques pour échapper à la chaleur estivale, ils sont susceptibles de recommander Heilongjiang, la province la plus septentrionale de Chine, où la fraîcheur provient non seulement de sa température moyenne basse, mais aussi de ses vastes étendues de « bars à oxygène forestiers », de la végétation luxuriante des prairies et des zones humides, ainsi que des rivières sinueuses, de magnifiques lacs et des cascades qui apportent une de la fraîcheur aux visiteurs en été.

Heilongjiang: Hey, Cool! Speed Speed

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