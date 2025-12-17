Xinhua Silk Road: La ciudad de hielo en el noreste de China celebra la inauguración el miércoles

-Xinhua Silk Road: La ciudad de hielo ubicada en el noreste de China celebra la inauguración de su paraíso helado el miércoles

BEIJING, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el frío invernal se instalaba, el miércoles por la mañana se inauguró el 27° Harbin Ice-Snow World, un mega carnaval de elegantes esculturas de hielo y nieve, edificios y entretenimiento.

Ubicado en la "ciudad de hielo" de Harbin, en el noreste de China, la edición de este año, con un uso de hielo y nieve sin precedentes de 400.000 metros cúbicos, ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir la inmensa promesa de un mundo helado.

Photo shows the night view of the 27th Harbin Ice-Snow World. (Provided by Harbin Ice-Snow World)

Con una superficie de hasta 1,2 millones de metros cuadrados, Harbin Ice-Snow World recibió a los turistas con espectáculos de tambores, bailes de bienvenida y regalos de "latas de hielo del primer día", que realzaron el ambiente animado del lugar.

Además del uso de hielo y nieve históricamente alto, la edición de este año también representa una interacción entre el "estilo internacional" y la cultura china, afirmó Guo Hongwei, presidente de Harbin Ice and Snow World Co., Ltd.

Edificios de hielo como la Torre de la Grulla Amarilla, construida con hielo y análoga al monumento histórico del mismo nombre en Wuhan, en el centro de China, rebosan de belleza arquitectónica oriental.

Otros, como el helado "Manneken Pis", similar al emblemático monumento de Bruselas en Bélgica, dan testimonio de los lazos amistosos entre China y Bélgica, sin mencionar el complejo de paisajes de hielo de estilo barroco chino que se encuentra en el parque.

Los amantes del invierno también pueden disfrutar de opciones de entretenimiento mejoradas, como el larguísimo tobogán de hielo con 24 pistas, la noria de 120 metros de altura, equipos interactivos con inteligencia artificial y flores congeladas.

En una pista de baile al aire libre, "Brother Left and Right", un presentador que recibió este apodo en el "Dream Stage" del parque, acompañó a los visitantes con actividades interactivas de canto y baile. Su gran espectáculo de fantasía, "Chariot of Valor", ofreció a los espectadores un nuevo festín visual y auditivo.

Con una cúpula de aire de nueva construcción de 5.000 metros cuadrados, los viajeros pueden cenar y descansar en este "castillo cálido" durante los días de invierno. Los viajeros extranjeros pueden reservar fácilmente sus entradas con pasaportes y pago en el extranjero. El parque también ofrece servicios de guía turístico multilingüe.

Como una pequeña muestra de la floreciente economía de China del hielo y la nieve, el parque invita a visitantes de todo el mundo a explorar juntos el carnaval helado de Harbin, afirmó Guo.

