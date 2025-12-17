Xinhua Silk Road: NE. Die in China gelegene Eisstadt eröffnet am Mittwoch ein gefrorenes Wunderland

PEKING, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit Einsetzen der Winterkälte wurde am Mittwochmorgen die 27. Harbin Ice-Snow World eröffnet, ein Mega-Festival mit ausgefallenen Eis- sowie Schneeskulpturen, Bauwerken sowie Unterhaltungsangeboten.

In der „Eisstadt" Harbin im Nordosten Chinas gelegen, bietet die diesjährige Ausgabe mit einem Rekordeinsatz von 400 000 Kubikmetern Eis und Schnee Besuchern die Möglichkeit, in eine faszinierende Eiswelt einzutauchen.

Photo shows the night view of the 27th Harbin Ice-Snow World. (Provided by Harbin Ice-Snow World)

Auf einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratmetern begrüßte die Harbin Ice-Snow World Touristen mit Trommelshows, Begrüßungstänzen und „First Day Ice Can"-Geschenken, die zur lebendigen Atmosphäre beitrugen.

Abgesehen von der historisch hohen Eis- und Schneenutzung steht die diesjährige Ausgabe auch für ein Zusammenspiel von „internationalem Stil" und chinesischer Kultur, sagte Guo Hongwei, Vorsitzender der Harbin Ice and Snow World Co., Ltd.

Eisbauten wie der aus Eis gefertigte Yellow Crane Tower, eine Nachbildung des altehrwürdigen gleichnamigen Wahrzeichens im zentralchinesischen Wuhan, sind von chinesischer Architekturästhetik geprägt.

Weitere Attraktionen wie das eisige „Manneken Pis", das dem Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt Brüssel ähnelt, zeugen von den freundschaftlichen Beziehungen zwischen China sowie Belgien; außerdem gibt es im Park einen Eislandschaftskomplex im chinesischen Barockstil.

Für Winterliebhaber gibt es außerdem ein erweitertes Unterhaltungsangebot, darunter die superlange Eisrutsche mit 24 Bahnen, das 120 Meter hohe Riesenrad, KI-gestützte interaktive Angebote sowie gefrorene Blumen.

Auf einer Tanzfläche im Freien begleitete „Brother Left and Right", ein Moderator, der diesen Spitznamen auf der „Dream Stage" des Parks erhielt, Besucher mit interaktiven Gesangs- sowie Tanzaktivitäten. Die große Fantasieshow „Chariot of Valor" bot den Zuschauern ein neues visuelles sowie akustisches Erlebnis.

In der neu errichteten, 5000 Quadratmeter großen Traglufthalle können Reisende in der „warmen Burg" speisen sowie sich an winterlichen Tagen ausruhen. Ausländische Reisende können Tickets unkompliziert mit Reisepass sowie ausländischen Zahlungsmitteln buchen. Im Park werden auch mehrsprachige Führungen angeboten.

Als Miniaturausgabe von Chinas aufstrebender Eis- und Schneewirtschaft lädt der Park Besucher aus aller Welt ein, gemeinsam den eisigen Karneval in Harbin zu erkunden, so Guo.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348833.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847706/photo.jpg