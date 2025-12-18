Xinhua Silk Road: La ciudad de hielo ubicada en el noreste de China celebra este miércoles la inauguración de un maravilloso mundo de hielo

PEKÍN, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada del frío invernal, el miércoles por la mañana se inauguró la 27.ª edición del Harbin Ice-Snow World, un gran carnaval de elegantes esculturas, edificios y entretenimiento de hielo y nieve.

Ubicada en Harbin, la "ciudad de hielo", en el noreste de China, la edición de este año utiliza una cantidad récord de hielo y nieve de 400.000 metros cúbicos para ofrecer a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la inmensa promesa de un maravilloso mundo de hielo.

La foto muestra la vista nocturna de la 27.ª edición del Harbin Ice-Snow World. (Cortesía de Harbin Ice-Snow World) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Con una superficie de hasta 1,2 millones de metros cuadrados, Harbin Ice-Snow World recibió a los turistas con espectáculos de tambores, bailes de bienvenida y regalos del "primer día de hielo" para animar aún más el ambiente.

Además de usar el hielo y la nieve como lo ha hecho históricamente, la sesión de este año también representa una interacción entre el "estilo internacional" y la cultura china, afirmó Guo Hongwei, presidente de Harbin Ice and Snow World Co., Ltd.

Los edificios de hielo, como la Torre de la Grulla Amarilla, una réplica del emblemático monumento del mismo nombre ubicado en Wuhan, en el centro de China, desbordan belleza arquitectónica oriental.

Otros, como el "Manneken Pis" de hielo, similar al emblemático monumento de Bruselas en Bélgica, dan testimonio de los lazos de amistad entre China y Bélgica, por no mencionar el complejo paisajístico de hielo de estilo barroco chino que se encuentra en el parque.

Los amantes del invierno también pueden disfrutar de nuevas opciones de entretenimiento, como el tobogán de hielo extralargo con 24 pistas, una rueda de la fortuna de 120 metros de altura, equipos interactivos con inteligencia artificial y flores congeladas.

En una pista de baile al aire libre, "Brother Left and Right", un presentador que recibió este apodo en el "Dream Stage" del parque, acompañó a los visitantes con actividades interactivas de canto y baile. Su gran espectáculo de fantasía llamado "the Chariot of Valor" (El carro del valor) ofreció a los espectadores un nuevo festín visual y auditivo.

Con una cúpula de aire recién construida que cubre 5.000 metros cuadrados, los viajeros pueden comer y descansar en el "castillo caliente" en los días de invierno. Los viajeros extranjeros pueden reservar sus boletos muy fácilmente con su pasaporte y pagar desde el extranjero. En el parque también se ofrecen servicios de guías turísticos multilingües.

Como una pequeña muestra de la floreciente economía del hielo y la nieve de China, el parque da la bienvenida a visitantes de todo el mundo para que exploren juntos el carnaval helado de Harbin, afirmó Guo.

