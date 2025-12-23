Xinhua Silk Road: el té chino aprovecha las nuevas oportunidades que ofrece el mundo

PEKÍN, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El sector del té en China está pasando de ser un pilar para reducir la pobreza a convertirse en un motor clave para revitalizar zonas rurales, según afirmó Li Chunsheng, presidente de la Asociación China de Economía Cooperativa de Suministro y Comercialización, en el Congreso Mundial del Té Verde 2025, celebrado en el condado de Wuyuan, en la provincia de Jiangxi, al este de China.

La producción de té de China supera actualmente los 37 millones de toneladas, con un valor total que supera los 330.000 millones de yuanes, lo que contribuye a desarrollar la economía regional y a aumentar los ingresos de los agricultores.

Li señaló que el té se ha convertido en una de las tres bebidas más importantes del mundo, ya que hay más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que tienen el hábito de beber té. La iniciativa de China de designar el 21 de mayo como el Día Internacional del Té en 2019 destaca el liderazgo mundial de su industria del té.

Al analizar el desarrollo del té verde en el condado de Wuyuan, en la provincia de Jiangxi, al este de China, Li explicó de qué manera se transforma y mejora el sector del té en el condado mediante el turismo integrado, el desarrollo industrial y la innovación cultural.

Wuyuan ahora cuenta con casi 210.000 mu (aproximadamente 14.000 hectáreas) de plantaciones de té, con un valor de producción industrial que supera los 6.000 millones de yuanes, lo que hace que el té sea un sector clave para aumentar ingresos a nivel local. Li cree que el sector será fundamental para impulsar la prosperidad local y el crecimiento económico.

La Sociedad Científica del Té de China y la Asociación para la Investigación y Promoción de la Civilización Ecológica de la provincia de Jiangxi y el Servicio de Información Económica de China organizó en forma conjunta el congreso que reunió a expertos en té y empresas de todo el mundo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348904.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850359/image_1.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road