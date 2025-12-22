Xinhua Silk Road : Le thé chinois saisit de nouvelles opportunités partagées par le monde

PÉKIN, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'industrie chinoise du thé, pilier de la réduction de la pauvreté, est en passe de devenir un moteur clé de la revitalisation rurale, a déclaré Li Chunsheng, président de la China Association of Supply and Marketing Cooperative Economics, lors du 2025 Global Green Tea Congress qui s'est tenu dans le comté de Wuyuan, province du Jiangxi, dans l'est de la Chine.

La production de thé en Chine dépasse aujourd'hui les 37 millions de tonnes, pour une valeur totale de plus de 330 milliards de yuans, ce qui favorise le développement économique régional et l'augmentation des revenus des agriculteurs.

M. Li a souligné que le thé était devenu l'une des trois principales boissons au monde, avec plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ont l'habitude de boire du thé. L'initiative de la Chine de désigner le 21 mai comme Journée internationale du thé en 2019 souligne la suprématie mondiale de son industrie du thé.

En analysant le développement du thé vert dans le comté de Wuyuan, province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, M. Li a expliqué la transformation et l'amélioration de l'industrie du thé dans le comté grâce à l'intégration du tourisme, du développement industriel et de l'innovation culturelle.

Wuyuan compte aujourd'hui près de 210 000 mu (environ 14 000 hectares) de plantations de thé, dont la valeur de production dépasse les 6 milliards de yuans, ce qui fait du thé une industrie clé pour l'augmentation des revenus locaux. M. Li estime que ce secteur sera essentiel pour stimuler la prospérité et la croissance économique locales.

Organisé conjointement par le Service d'information économique de Chine, la Société chinoise des sciences du thé et l'Association de recherche et de promotion de la civilisation écologique de la province du Jiangxi, le congrès a rassemblé des experts du thé et des entreprises du monde entier.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348904.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850359/image_1.jpg