Xinhua Silk Road: El té chino aprovecha las nuevas oportunidades que ofrece el mundo

BEIJING, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La industria del té de China está pasando de ser un pilar para el alivio de la pobreza a un impulsor clave de la revitalización rural, dijo Li Chunsheng, presidente de la Asociación China de Economía Cooperativa de Suministro y Comercialización, en el Congreso Mundial de Té Verde 2025 celebrado en el condado de Wuyuan, provincia de Jiangxi, este de China.

La producción de té de China supera actualmente los 37 millones de toneladas, con un valor total que supera los 330.000 millones de yuanes, lo que impulsa el desarrollo económico regional y aumenta los ingresos de los agricultores.

Li señaló que el té se ha convertido en una de las tres bebidas más populares del mundo, con más de 2.000 millones de personas en todo el mundo bebiendo té. La iniciativa de China de designar el 21 de mayo como el Día Internacional del Té en 2019 destaca el liderazgo mundial de su industria.

Al analizar el desarrollo del té verde en el condado de Wuyuan, provincia de Jiangxi, al este de China, Li explicó la transformación y modernización de la industria del té en el condado mediante la integración del turismo, el desarrollo industrial y la innovación cultural.

Wuyuan cuenta actualmente con casi 210.000 mu (unas 14.000 hectáreas) de plantaciones de té, con un valor de producción industrial que supera los 6.000 millones de yuanes, lo que convierte al té en una industria clave para aumentar los ingresos locales. Li cree que el sector será vital para impulsar la prosperidad y el crecimiento económico locales. Organizado conjuntamente por el Servicio de Información Económica de China, la Sociedad Científica del Té de China y la Asociación de Investigación y Promoción de la Civilización Ecológica de la provincia de Jiangxi, el congreso reunió a expertos y empresas del té de todo el mundo.

