新華絲路：中國茶迎來「世界共享」新機遇

新聞提供者新華絲路
23 12月, 2025, 11:06 CST
北京2025年12月23日 /美通社/ -- 在江西婺源舉行的2025環球綠茶大會上，中國供銷合作經濟學會會長李春生指出，中國茶產業正從脫貧致富的支柱產業，轉變為鄉村振興的關鍵驅動力。
目前，中國茶葉產量已超3700萬噸，總產值超3300億元，在支持區域經濟、助農增收等方面發揮重要作用。
李春生指出，茶已成為世界三大飲料之一，全球有超過20億人有飲茶習慣。2019年由中國推動設立每年5月21日的「國際茶日」，體現了中國茶產業在國際舞台上的引領作用。
在分析江西婺源綠茶發展時，李春生詳細闡述了該縣通過融合旅遊、產業發展和文化創新推動茶產業轉型升級的情況。
婺源現有茶園近21萬畝（約1.4萬公頃），產業產值超過60億元，茶產業已成為當地增收的關鍵產業。李春生認為，婺源茶產業定會成為富裕當地百姓、繁榮當地經濟的重要支撐。
本屆大會由中國經濟信息社、中國茶葉學會、江西省生態文明研究與促進會主辦，匯聚了全球茶行業的專家學者與企業代表。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348904.html
SOURCE 新華絲路
分享這篇文章