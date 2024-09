Xinhua Silk Road: O Índice de Desenvolvimento de Remo da China (Shenyang) de 2024 mostra a vitalidade do desenvolvimento integrado de remo e cidades

PEQUIM, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Índice de Desenvolvimento do Remo da China (Shenyang) de 2024 foi apresentado recentemente na cidade de Shenyang, província de Liaoning, no nordeste da China, demonstrando a vitalidade do desenvolvimento integrado do remo e das cidades.

A foto mostra o Índice de Desenvolvimento de Remo da China (Shenyang) de 2024, divulgado na cidade de Shenyang, província de Liaoning, no nordeste da China, em 29 de agosto de 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O índice, compilado de forma conjunta pelo Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS) e pelo Governo Popular Municipal de Shenyang, se concentra no estudo do desenvolvimento do remo de Shenyang. Ele analisa a trajetória de desenvolvimento e as características do setor de remo em Shenyang a partir de três dimensões, incluindo o charme do evento, o desenvolvimento industrial e a integração entre esporte e cidade. Também promove pesquisas especializadas tomando como referência o crescimento dos esportes internacionais de remo.

O relatório deste ano é a terceira edição do Índice de Desenvolvimento de Remo da China (Shenyang), após as duas versões lançadas em 2022 e 2023. O lançamento do índice de 2024 representa um passo adiante de Shenyang para se tornar uma cidade reconhecida pela forte competitividade esportiva.

O índice de 2024 mostra que os eventos de remo de Shenyang ganharam crescente influência industrial e internacional, com os dois principais indicadores medindo o número de equipes de corrida e atletas assumindo a liderança no mercado interno. Desde a sua criação em 2018, a Shenyang International Open Regatta se tornou um dos eventos característicos mais influentes que apresentam a integração de cultura, esportes e turismo e que conta com o maior número de participantes na China.

O rio Hunhe, que atravessa o sul de Shenyang, é uma base de treinamento e competição de remo, e vem testemunhando o florescimento de treinamentos esportivos, cultura de lazer, serviços de bufê, experiências características, turismo cultural e outros formatos de negócios. O índice revela que foram realizados 390 eventos culturais com o tema remo em Shenyang em 2023, fazendo com que a receita das atrações turísticas relacionadas ao remo ultrapassasse 10 milhões de yuans (cerca de US$ 1,41 milhão).

Shenyang vem intensificando os esforços para promover o remo nas universidades. O número de atividades de treinamento de remo nas universidades de Shenyang aumentou 20% ao ano em 2023. Até o momento, 41 escolas de ensino fundamental e médio da cidade oferecem cursos de remo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/341878.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494373/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road