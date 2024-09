Xinhua Silk Road: China (Shenyang) Rowing Development Index 2024 zeigt die Vitalität der integrierten Entwicklung von Rudersport und Städten

PEKING, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Der China (Shenyang) Rowing Development Index 2024 wurde kürzlich in der Stadt Shenyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning vorgestellt und zeigt die Vitalität der integrierten Entwicklung von Rudern und Städten.

Photo shows the 2024 China (Shenyang) Rowing Development Index is released in Shenyang City, northeast China's Liaoning Province on August 29, 2024.

Der Index, der gemeinsam vom China Economic Information Service (CEIS) und der Stadtverwaltung von Shenyang erstellt wird, spiegelt die Entwicklung des Rudersports in Shenyang wider. Er analysiert den Entwicklungspfad und die Branchenmerkmale des Rudersports in Shenyang anhand der drei Dimensionen: Attraktivität des Events, industrielle Entwicklung und Sport-Stadt-Integration. Zudem fördert der Index die spezialisierte Forschung, die die Entwicklung des internationalen Rudersports als Bezugsgröße verwendet.

Der diesjährige Index ist die dritte Ausgabe des China (Shenyang) Rowing Development Index, die auf die Veröffentlichungen in den Jahren 2022 und 2023 folgt. Die Einführung des Index für das Jahr 2024 ist ein weiterer Schritt von Shenyang auf dem Weg zu einer Stadt, die für ihre starke sportliche Wettbewerbsfähigkeit bekannt ist.

Wie der Index 2024 verdeutlicht, haben Ruderveranstaltungen in Shenyang zunehmend an industriellem und internationalem Einfluss gewonnen. Die beiden wichtigsten Indikatoren, die Anzahl der Rennteams und der Athleten, übernehmen landesweit die Führung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat sich die Shenyang International Open Regatta zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen entwickelt, die Kultur, Sport und Tourismus miteinander verbinden und die größte Teilnehmerzahl in China anzieht.

Der Hunhe-Fluss, der durch das südliche Shenyang fließt, hat als Trainings- und Wettkampfzentrum für Ruderer einen Aufschwung in den Bereichen Sporttraining, Freizeitkultur, Gastronomie, Erlebnisgastronomie, Kulturtourismus und anderen Geschäftsbereichen erlebt. Dem Index zufolge haben 2023 in Shenyang 390 kulturelle Veranstaltungen zum Thema Rudern stattgefunden. Die Einnahmen aus Touristenattraktionen mit Bezug zum Rudersport überstiegen 10 Millionen Yuan (etwa 1,41 Millionen US-Dollar).

Shenyang hat seine Anstrengungen zur Förderung des Rudersports auf dem Campus intensiviert. Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Rudertrainingsaktivitäten auf dem Campus in Shenyang um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zurzeit bieten 41 Grund- und Sekundarschulen in der Stadt Ruderkurse an.

