Xinhua Silk Road: Exposição da porcelana branca de Dehua da China é inaugurada em Los Angeles

PEQUIM, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma exposição apresentando a porcelana branca de Dehua da China foi inaugurada aqui na sexta-feira, reunindo mais de 100 participantes de ambos os países e com o objetivo de destacar a cultura tradicional chinesa enquanto promove o intercâmbio cultural.

Visitantes observam uma obra de arte em uma exposição que apresenta a porcelana branca de Dehua da China em Los Angeles, Estados Unidos, em 21 de novembro de 2025. A exposição foi inaugurada aqui na sexta-feira, reunindo mais de 100 participantes de ambos os países e com o objetivo de destacar a cultura tradicional chinesa enquanto promove o intercâmbio cultural. Intitulada "A Estética da Harmonia: Blanc de Chine, Porcelana de Dehua", a exposição contou com cerca de 100 obras cerâmicas finamente trabalhadas e peças fotográficas. (Foto por Qiu Chen/Xinhua) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A exposição, intitulada "A Estética da Harmonia: Blanc de Chine, Porcelana de Dehua", apresentou cerca de 100 obras cerâmicas finamente trabalhadas e peças fotográficas. Combinando técnicas tradicionais com conceitos de design contemporâneo, as exposições destacam o legado cultural, a beleza artística e o espírito inovador incorporados na cerâmica de Dehua.

Ao discursar no evento, Huang Hongjiang, vice-cônsul-geral da China em Los Angeles, afirmou que a porcelana de Dehua representa não apenas as tradições culturais duradouras da China, mas também seu refinado artesanato moderno.

Huang afirmou que o próximo 15º Plano Quinquenal da China oferece amplas perspectivas de cooperação mutuamente benéfica com os Estados Unidos em comércio, investimento e outras áreas, conclamando esforços conjuntos para ampliar os intercâmbios e trazer mais benefícios para os povos de ambos os países.

Fang Junqin, chefe do Condado de Dehua, na província de Fujian, sudeste da China, esperava que a exposição proporcionasse ao público americano a oportunidade de apreciar a elegância da porcelana de Dehua e a estética oriental que ela incorpora.

Fred Stehle, morador local de Whittier, no Condado de Los Angeles, disse à Xinhua que as peças de porcelana "são incrivelmente finas e delicadas, ricas em detalhes" e refletem uma combinação da tradição, cultura e artesanato moderno chineses.

"Estamos muito interessados na cultura chinesa e esperamos aprender mais", disse ele. "Também esperamos visitar a China novamente em um futuro próximo."

