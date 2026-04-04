Xinhua Silk Road: representantes do setor financeiro do Sul Global visitam Ningbo, no leste da China, para conhecer iniciativas de inovação industrial e cultural

PEQUIM, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Uma delegação formada por autoridades governamentais, executivos do setor financeiro e líderes empresariais que participam do Fórum de Financiadores do Sul Global 2026 visitou recentemente Ningbo, na província de Zhejiang, no leste da China, onde conheceu instalações de tecnologia avançada e locais ligados ao patrimônio cultural imaterial da cidade.

A foto mostra a delegação do Fórum de Financiadores do Sul Global de 2026 visitando o Centro Nacional de Inovação em Grafeno em Ningbo, na província de Zhejiang, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A primeira parada do grupo foi o Centro Nacional de Inovação em Grafeno, um importante polo de pesquisa do setor chinês de novos materiais estratégicos. Profissionais do centro apresentaram as aplicações mais recentes da tecnologia de grafeno nas áreas de eficiência energética, saúde e equipamentos industriais.

Um colete de resfriamento com grafeno, desenvolvido para reduzir o estresse térmico de trabalhadores em ambientes externos e em fábricas, chamou atenção especial e levou os integrantes da delegação a observá-lo de perto.

"É assim que a tecnologia deve se apresentar: não apenas como dados em um laboratório, mas como algo que de fato melhora as condições de trabalho das pessoas comuns", afirmou Luis René Fernández Tabío, professor da Universidade de Havana.

Carlos Huerta, diretor do Parque Industrial de Nogales, no México, afirmou que a visita lhe proporcionou uma nova compreensão sobre as capacidades de Ningbo. "Eu não esperava que Ningbo tivesse avançado tanto na área de novos materiais. Isso abre possibilidades concretas para uma cooperação mais profunda entre nossos dois países nesse setor", disse.

A delegação também visitou a Red Peony International Home. Os participantes pintaram motivos de peônias com técnicas tradicionais de pincel, em um processo que muitos consideraram meditativo.

"Uma flor tem muitas camadas, assim como uma cultura", afirmou Luz María García, diretora-executiva da Associação Chilena de Informação em Tecnologia. "O processo me fez desacelerar. Acho que é isso o que vocês chamam de 'espírito artesanal'."

Em uma vila de artesãos no distrito de Zhenhai, os integrantes da delegação prepararam os tradicionais bolinhos de arroz glutinoso de Ningbo e experimentaram a técnica da tecelagem em bambu ao lado de artesãos locais. Em seguida, a delegação visitou o Museu Ningbobang, que retrata a trajetória da cidade como um importante porto desde a Antiguidade e a ascensão da influente comunidade global de comerciantes de Ningbo.

"A forma como eles se lançaram ao mundo naquela época tem muito em comum com o que discutimos hoje sobre a cooperação entre os países do Sul Global: a construção de conexões com base na confiança", afirmou Tabío.

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FONTE Xinhua Silk Road