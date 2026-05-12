Xinhua Silk Road: o profundo patrimônio cultural mundial promove a transformação de Quanzhou para uma "capital da moda"

PEQUIM, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, uma cidade histórica no sudeste da província chinesa de Fujian, vem promovendo sua transformação de uma "potência manufatureira" para uma "capital da moda" ao estimular o desenvolvimento integrado de "patrimônio cultural mundial + moda".

Quanzhou foi um dos maiores portos do mundo ao longo da histórica Rota da Seda Marítima, especialmente durante as dinastias Song (960–1279) e Yuan (1271–1368) da China antiga. "Quanzhou: Empório Mundial na China das dinastias Song-Yuan" foi inscrito na Lista do Patrimônio Mundial em julho de 2021.

Nesta cidade reconhecida como patrimônio mundial, 22 locais históricos, como o Templo Kaiyuan e a Ponte Luoyang, preservam as memórias vibrantes do "maior porto do Oriente" durante as dinastias Song e Yuan. Com base nesse legado, a cidade se consolidou como um importante destino cultural e turístico, com o total de visitantes alcançando 112 milhões em 2025.

Aproveitando suas vantagens únicas, Quanzhou criou um grupo de trabalho dedicado à integração de seu profundo patrimônio cultural ao desenvolvimento da indústria da moda da cidade, com o objetivo de impulsionar sua transformação de uma cidade industrial para uma cidade da moda.

Quanzhou conta com um polo de 13 mil empresas têxteis, de vestuário e calçados, com sua produção industrial de 2025 ultrapassando 700 bilhões de yuans. A cidade desenvolveu diversas marcas líderes, incluindo Anta, Xtep, Septwolves, 361° e Peak. Com base nisso, Quanzhou tornou-se um importante marco no panorama da indústria de confecção chinesa.

Do maior porto do Oriente durante as dinastias Song e Yuan ao surgimento de modernos polos industriais avaliados em centenas de bilhões de yuans, Quanzhou moldou sua identidade fashion com confiança industrial. Ao criar uma sinergia entre patrimônio cultural mundial e tendências modernas, a cidade embarcou em um caminho de desenvolvimento de alta qualidade que fortalece as indústrias por meio da moda e conecta o mundo por meio do comércio.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976233/Xinhua_Silk_Road.jpg

FONTE Xinhua Silk Road