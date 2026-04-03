-Xinhua Silk Road: Financieros del Sur Global visitan Ningbo, en el este de China, para explorar la innovación industrial y cultural

BEIJING, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una delegación de funcionarios gubernamentales, ejecutivos financieros y líderes empresariales que asistieron al Foro de Financieros del Sur Global 2026 visitó recientemente Ningbo, en la provincia de Zhejiang, al este de China, donde recorrieron las instalaciones de tecnología avanzada y los sitios del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.

Photo shows the delegation of 2026 Global South Financiers Forum visiting the National Graphene Innovation Center in Ningbo, east China's Zhejiang Province.

La primera parada del grupo fue el Centro Nacional de Innovación del Grafeno, un centro de investigación clave para el sector de nuevos materiales estratégicos de China. Allí, el personal presentó las últimas aplicaciones de la tecnología del grafeno en eficiencia energética, salud y equipos industriales.

Un chaleco refrigerante con grafeno, diseñado para reducir el estrés térmico en trabajadores al aire libre y de fábricas, atrajo especial atención, y los delegados se detuvieron a examinarlo detenidamente.

"Así es como debería ser la tecnología: no solo datos en un laboratorio, sino algo que realmente mejore las condiciones laborales de la gente común", afirmó Luis René Fernández Tabío, profesor de la Universidad de La Habana.

Carlos Huerta, director del Parque Industrial Nogales en México, afirmó que la visita le permitió comprender mejor las capacidades de Ningbo. "No esperaba que Ningbo hubiera avanzado tanto en nuevos materiales. Esto abre posibilidades reales para una cooperación más profunda entre nuestros dos países en este sector", declaró.

La delegación también visitó la Casa Internacional de la Peonía Roja. Los participantes pintaron motivos de peonías utilizando técnicas tradicionales de pincel, un proceso que muchos consideraron meditativo.

"Una flor tiene muchas capas, al igual que una cultura", comentó Luz María García, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Información Tecnológica. "El proceso me hizo bajar el ritmo. Creo que a eso se le llama 'espíritu artesanal'".

En una aldea artesanal local del distrito de Zhenhai, los delegados prepararon los tradicionales dumplings de arroz glutinoso de Ningbo y probaron el tejido de bambú junto a artesanos locales. Posteriormente, visitaron el Museo Ningbobang, que narra la historia de la ciudad como importante puerto desde la antigüedad y el auge de la influyente comunidad de comerciantes de Ningbo.

"La forma en que se proyectaron al mundo en aquel entonces tiene mucho en común con lo que hoy debatimos sobre la cooperación en el Sur Global: construir relaciones basadas en la confianza", afirmó Tabío.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350013.html

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