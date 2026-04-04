Xinhua Silk Road: financieros del Sur Global visitan Ningbo, en el este de China, para explorar la innovación industrial y cultural

PEKÍN, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una delegación de funcionarios gubernamentales, ejecutivos financieros y líderes empresariales que asisten al Foro de Financieros del Sur Global 2026 visitó recientemente Ningbo, en la provincia de Zhejiang, al este de China, y recorrieron las instalaciones de tecnología avanzada de la ciudad y diversos sitios de patrimonio cultural inmaterial.

La foto muestra a la delegación del Foro de Financieros del Sur Global 2026 durante su visita al National Graphene Innovation Center (Centro Nacional de Innovación del Grafeno) en Ningbo, provincia de Zhejiang, al este de China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La primera parada del grupo fue el National Graphene Innovation Center (Centro Nacional de Innovación del Grafeno), un centro de investigación fundamental para el sector de nuevos materiales estratégicos de China. El personal del lugar presentó los usos más recientes de la tecnología del grafeno en ámbitos como la eficiencia energética, la atención médica y el equipo industrial.

Un chaleco de enfriamiento mejorado con grafeno, diseñado para reducir el estrés térmico de los trabajadores de fábricas y exteriores, captó una atención especial, lo que motivó a los delegados a detenerse para examinarlo de cerca.

"Así es como debería ser la tecnología: no solo datos en un laboratorio, sino algo que mejore genuinamente las condiciones laborales de las personas comunes", afirmó Luis René Fernández Tabío, profesor de la Universidad de La Habana.

Carlos Huerta, director del Parque Industrial Nogales en México, señaló que la visita le brindó una nueva perspectiva acerca de las capacidades de Ningbo. "No esperaba que Ningbo hubiera avanzado tanto en el campo de los nuevos materiales. Esto abre posibilidades reales para una cooperación más profunda entre nuestros dos países en este sector", afirmó.

La delegación también visitó la Red Peony International Home (Hogar Internacional de la Peonía Roja). Los participantes pintaron motivos de peonías mediante técnicas tradicionales de pincel, un proceso que a muchos les resultó meditativo.

"Una flor tiene muchas capas, al igual que una cultura", afirmó Luz María García, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. "El proceso me permitió ir a un ritmo más pausado. Creo que a eso se le llama 'espíritu artesano'".

En una aldea artesanal local del distrito de Zhenhai, los delegados prepararon los tradicionales dumplings de arroz glutinoso de Ningbo y practicaron el tejido de bambú junto con los artesanos locales. Luego visitaron el Museo Ningbobang, que narra la historia de la ciudad como un puerto importante desde la antigüedad y el surgimiento de la comunidad de "comerciantes de Ningbo", de gran influencia mundial.

"La forma en que salieron al mundo en aquel entonces tiene mucho en común con lo que discutimos hoy acerca de la cooperación del Sur Global y la construcción de vínculos basados en la confianza", señaló Tabío.

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FUENTE Xinhua Silk Road