Xinhua Silk Road : les financiers du Sud global se rendent à Ningbo, en Chine orientale, à la rencontre de l'innovation industrielle et culturelle

PÉKIN, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Une délégation de représentants gouvernementaux, de cadres financiers et de chefs d'entreprise participant au Forum 2026 des financiers du Sud global s'est récemment rendue à Ningbo, dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine, pour visiter les installations technologiques de pointe et les sites du patrimoine culturel immatériel de la ville.

Photo shows the delegation of 2026 Global South Financiers Forum visiting the National Graphene Innovation Center in Ningbo, east China's Zhejiang Province.

Le groupe s'est tout d'abord rendu au Centre national d'innovation sur le graphène, un centre de recherche clé pour le secteur des nouveaux matériaux stratégiques en Chine. Des membres du personnel y ont présenté les dernières applications de la technologie du graphène dans les domaines de l'efficacité énergétique, des soins de santé et des équipements industriels.

Un gilet de refroidissement à base de graphène, conçu pour réduire le stress thermique des travailleurs opérant à l'extérieur ou en usine, a particulièrement attiré l'attention des délégués, qui se sont arrêtés pour l'examiner de près.

« C'est à cela que devrait servir la technologie : à produire quelque chose qui améliore réellement les conditions de travail des gens ordinaires, pas seulement des données dans un laboratoire », a déclaré Luis René Fernández Tabío, professeur à l'université de La Havane.

Carlos Huerta, directeur du parc industriel de Nogales, au Mexique, a confié que cette visite lui avait permis de mieux comprendre les capacités de Ningbo. « Je ne m'attendais pas à ce que Ningbo ait autant progressé dans le domaine des nouveaux matériaux. Cela ouvre de réelles possibilités d'approfondir la coopération entre nos deux pays dans ce secteur », a-t-il ajouté.

La délégation a également visité le foyer international des pivoines rouges. Les participants y ont peint des motifs de pivoines en utilisant des techniques traditionnelles au pinceau, une activité que beaucoup ont trouvée très méditative.

« Tout comme une culture, une fleur comporte plusieurs couches », a commenté Luz María García, directrice générale de l'Association chilienne d'information technologique. « Cette activité m'a fait ralentir. Je pense que c'est en accord avec l'état d'esprit de l'artisanat. »

Dans un village artisanal du district de Zhenhai, les délégués ont confectionné les traditionnelles boulettes de riz gluant de Ningbo et se sont essayés au tressage du bambou aux côtés des artisans locaux. Ils ont ensuite visité le musée Ningbobang qui retrace l'histoire de la ville, grand port depuis l'Antiquité, et l'essor de la communauté des « marchands de Ningbo », influente dans le monde entier.

« La façon dont cette communauté s'est ouverte au monde à l'époque présente de nombreux points communs avec notre problématique actuelle de coopération au sein du Sud global, qui vise à établir des liens fondés sur la confiance », a expliqué M. Tabío.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350013.html

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