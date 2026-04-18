Xinhua Silk Road: fabricante chinês de baijiu Fenjiu continuará sendo ponte de comunicação e cooperação no Sul Global

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18 abr, 2026, 21:01 GMT

PEQUIM, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Fenjiu Group, fabricante chinês de baijiu, prometeu continuar servindo como ponte de comunicação, elo de cooperação e testemunha da amizade entre os países do Sul Global, disse Wu Yuefei, vice-presidente e gerente geral do grupo.

Ao discursar no Fórum de Financiadores do Sul Global de 2026, Wu afirmou que, como uma marca enraizada no primeiro escalão do setor de bebidas alcoólicas da China, Fenjiu não é apenas uma herdeira fiel do espírito dos comerciantes de Shanxi, mas também uma exploradora ativa da governança empresarial moderna na nova era.

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Da agricultura ecológica à transformação digital, do acesso a canais à cocriação de cenários, a indústria de bebidas alcoólicas não pode se desenvolver sem a aplicação inovadora de ferramentas financeiras, disse Wu ao apresentar a prática de revitalização da Fenjiu.

A Fenjiu continuará trabalhando com todos os parceiros para explorar práticas inovadoras em finanças ecológicas e escrever em conjunto a história de "transformar o verde em ouro" no Sul Global, acrescentou ele.

Wu afirmou que a história de 1.500 anos da Fenjiu lhe deu confiança para resistir aos ciclos econômicos. A Fenjiu defende "capital paciente", apoiando a construção de recursos fundamentais do setor, o cultivo de marcas e a inovação tecnológica com uma perspectiva de longo prazo, de modo a manter a estabilidade e avançar mesmo diante das flutuações cíclicas.

Além disso, a Fenjiu avançou profundamente em sua estratégia de negócios de "cocriação do futuro com os consumidores", disse Wu. Por meio da transformação digital e inteligente e da inovação cultural, a Fenjiu está criando um novo cenário para alcançar benefícios mútuos, resultados vencedores e prosperidade comum com os consumidores.

No futuro, a Fenjiu trabalhará lado a lado com parceiros globais para discutir, construir, compartilhar e alcançar resultados de benefício mútuo, disse Wu. Ela se aprofundará em áreas como finanças sustentáveis, colaboração industrial e cocriação de valor, transformando o consenso sobre desenvolvimento ecológico em conquistas de cooperação e a visão de colaboração industrial em ações práticas.

O Fórum de Financiadores do Sul Global de 2026 foi realizado em Pequim nos dias 25 e 26 de março sob o tema "Iluminando o Sul Global", reunindo dirigentes de instituições financeiras, especialistas e líderes da indústria nacionais e internacionais para trocar opiniões sobre as conquistas e as perspectivas futuras da cooperação em finanças sustentáveis.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

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