XPPen lança o Artist Pro 27 (Gen 2), um display de desenho completo com desempenho de cores em nível profissional e solução X‑Touch

LOS ANGELES, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A XPPen, líder global em inovação em arte digital, apresentou hoje seu novo display principal de desenho, o Artist Pro 27 (Gen 2). Combinando desempenho de cores de nível profissional com a avançada solução X-Touch em um display 4K de 27 polegadas a 120 Hz, este modelo topo de linha oferece uma experiência criativa transformadora, permitindo que criadores profissionais ultrapassem os limites de seu ofício com uma fidelidade de cores impressionante e um fluxo de trabalho intuitivo e eficiente.

XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)

"Na XPPen, continuamos comprometidos em desenvolver a tecnologia de arte digital e capacitar os criadores com ferramentas profissionais e experiência premium em desenho", declarou Brian Huang, diretor de Marketing da XPPen. "Posicionado como Color Master Touchscreen Drawing Display, o Artist Pro 27 (Gen 2) define um novo padrão para os principais displays, oferecendo espaço de trabalho de grande formato, alto desempenho e fluxo de trabalho eficiente para criadores profissionais. Ele completa a linha profissional premium da XPPen com a série Artist Pro, abrangendo de 14 a 27 polegadas, oferecendo aos criadores um caminho de atualização claro à medida que suas ambições crescem."

Desempenho de cores de nível mestre: fidelidade rica

O Artist Pro 27 (Gen 2) oferece suporte a 1,07 bilhão de cores, com cobertura de 99% Adobe RGB, 99% sRGB e 97% Display P3, garantindo fidelidade de cores em nível profissional e gradações sutis de luz e sombra para obras que parecem reais. Calman Verificado e calibrado de fábrica para Delta E < 1, ele garante precisão pronta para uso e desempenho profissional de cor — ainda mais suportado pelo software de gerenciamento de cor XPPen ColorMaster incluído.

Solução X-Touch avançada: fluxo de trabalho inteligente

O Artist Pro 27 (Gen 2) integra a avançada Solução X-Touch, um sistema de controle de toque de ponta projetado para interação intuitiva e responsiva. Com suporte para gestos de toque do Windows e do macOS, os criadores podem começar a trabalhar desde o primeiro dia. O multitoque de dez pontos permite ações precisas na tela — incluindo pinça para zoom, rotação e navegação em tela fluida — garantindo que cada movimento responda com precisão e rapidez. Gestos totalmente personalizáveis, juntamente com zonas sem toque definidas pelo usuário que efetivamente evitam toques acidentais, permitem que os criadores adaptem os controles ao seu fluxo de trabalho, minimizando interrupções e mantendo o fluxo criativo.

Display 4K de 27 polegadas a 120 Hz: clareza imersiva

Para profissionais que pensam e criam em grande escala, a tela de 27 polegadas oferece um espaço de trabalho amplo que permite visualizar toda a obra sem a necessidade de constantes ampliações ou deslocamentos. Com resolução 4K, taxa de atualização de 120 Hz e tempo de resposta de 5ms, oferece uma clareza excepcional, reduzindo significativamente a latência do pincel e minimizando o borrão de movimento durante traços rápidos.

Seu novo vidro gravado luminoso de última geração, com apenas 0,7 mm de espessura, aumenta a transmissão de luz em 30% em comparação com gerações anteriores, oferecendo uma superfície mais limpa e brilhante que mantém a sensação natural de papel, ao mesmo tempo em que reduz marcas de dedos e minimiza reflexos. Enquanto isso, a certificação Low Blue Light da TÜV SÜD garante conforto duradouro durante sessões criativas prolongadas.

Integração de grau de estúdio: eficiência profissional

Projetada para criadores profissionais e estúdios criativos, o display vem com um conjunto abrangente de acessórios para aprimorar a experiência e o fluxo de trabalho do usuário. Seu suporte ajustável permite a regulagem de ângulo com apenas uma mão, de 16° a 72°, garantindo conforto ergonômico durante todo o dia. Caneta dupla X3 Pro — a Caneta X3 Pro Slim e a Caneta X3 Pro Smart Chip — cada uma oferece 16.384 níveis de pressão líderes do setor, permitindo controle natural e preciso em toda a variação de traços. Um teclado sem fio conta com uma grade de teclas 10×4 de atalho totalmente personalizáveis, oferecendo acesso instantâneo a comandos essenciais. Com ampla compatibilidade com Windows, macOS, Android, ChromeOS e Linux, o Artist Pro 27 (Gen 2) integra-se perfeitamente a qualquer configuração criativa, seja alternando entre dispositivos ou softwares.

Preço e disponibilidade

O XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) estará disponível a partir de 20 de março de 2026, com preço de US$ 1.899. Para obter mais informações, acesse: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html (Preços e a disponibilidade podem variar de acordo com a região).

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FONTE XPPen Technology Co., Ltd.