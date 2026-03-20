XPPen推出Artist Pro 27（Gen 2）全能型手繪屏，集大師級色彩表現與X-Touch解決方案於一體

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XPPen Technology Co., Ltd.

20 3月, 2026, 21:38 CST

洛杉磯2026年3月20日 /美通社/ -- 全球數位藝術創新領導者XPPen今日發佈其全新旗艦級手繪屏 —— Artist Pro 27（Gen 2）。這款旗艦機型將專業級色彩表現與先進的X-Touch解決方案相結合，配備27英寸4K 120Hz螢幕，提供變革性的創作體驗，助力專業創作者以驚豔的色彩保真度及直觀高效的創作流程，不斷突破藝術邊界。

XPPen市場推廣總監Brian Huang表示：「在XPPen，我們始終致力於推動數位藝術技術的發展，為創作者提供專業的工具和卓越的繪圖體驗。作為一款定位為『色彩大師級觸控手繪屏』的產品，Artist Pro 27（Gen 2）為旗艦手繪屏樹立了全新標杆，為專業創作者提供了大畫幅創作空間、高性能表現及高效工作流程。它的推出進一步完善了XPPen Artist Pro系列從14英寸至27英寸的高端專業產品線，為創作者隨著自身藝術追求的不斷成長，提供了清晰的升級路徑。」

XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)
XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)
XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)
XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)
XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)
XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)
XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)

大師級色彩表現：豐富且逼真

Artist Pro 27（Gen 2）支持10.7億色顯示，具備99% Adobe RGB、99% sRGB及97% Display P3色域覆蓋率，可呈現大師級色彩逼真度與細膩的明暗漸變，讓藝術作品栩栩如生。該設備已通過Calman認證，出廠校準至Delta E < 1，確保開箱即用的色彩準確度和專業級色彩表現，隨附的XPPen ColorMaster色彩管理軟體提供進一步支持。

先進的X-Touch解決方案：智慧化工作流程

Artist Pro 27（Gen 2）集成了先進的X-Touch解決方案，這是一套專為直觀、靈敏交互而設計的尖端觸控系統。它支持Windows和macOS的觸控手勢，讓創作者從第一天起即可輕鬆上手。10點多點觸控可實現精准的螢幕操作，包括雙指縮放、旋轉以及流暢的畫布導航，確保每一個動作都精准響應、即時呈現。完全可自定義的手勢，連同用戶定義的防誤觸非觸控區域，讓創作者能夠根據自身工作流程定制控制方式，最大限度減少干擾，確保創作流程不中斷。

27英寸4K 120Hz超大屏：沉浸式清晰體驗

為滿足專業人士大規模構思與創作的需求，27英寸顯示幕提供了寬廣的工作區域，讓創作者無需頻繁縮放或平移，即可縱覽整幅作品。配合4K解析度、120Hz刷新率及5ms回應時間，該設備在顯著降低畫筆延遲、減少快速運筆時動態模糊的同時，呈現出非凡的清晰度。

其新一代透光蝕刻玻璃厚度僅0.7毫米，透光率較前代提升30%，呈現更通透、明亮的表面，同時保留了自然的紙感，並有效減少指紋殘留與眩光干擾。此外，TÜV南德低藍光認證確保持久創作時的用眼舒適。

工作室級集成：專業效率

Artist Pro 27（Gen 2）專為專業創作者與創意工作室打造，隨附一整套配件，旨在提升用戶體驗與工作流程。其可調節支架支持單手調整傾角（16°至72°），確保持久創作時的舒適體驗。套裝內附兩支X3 Pro數位筆 —— X3 Pro細筆與X3 Pro晶片數位筆 —— 均帶來行業領先的16384級壓感，讓用戶在不同筆劃變化中都能實現自然而精准的控制。無線鍵盤配備10×4完全可自定義快速鍵，可一鍵調用常用指令。Artist Pro 27（Gen 2）廣泛相容Windows、macOS、Android、ChromeOS及Linux系統，無論在不同設備或軟體間切換，都能無縫融入任何創作環境。  

定價與上市資訊

XPPen Artist Pro 27（Gen 2）將於2026年3月20日起正式發售，價格為1,899美元。欲瞭解更多資訊，請訪問：https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html （價格與上市時間可能因地區而異）。

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

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