XPPen推出Artist Pro 27（Gen 2）全能型手繪屏，集大師級色彩表現與X-Touch解決方案於一體

大師級色彩表現：豐富且逼真

Artist Pro 27（Gen 2）支持10.7億色顯示，具備99% Adobe RGB、99% sRGB及97% Display P3色域覆蓋率，可呈現大師級色彩逼真度與細膩的明暗漸變，讓藝術作品栩栩如生。該設備已通過Calman認證，出廠校準至Delta E < 1，確保開箱即用的色彩準確度和專業級色彩表現，隨附的XPPen ColorMaster色彩管理軟體提供進一步支持。

先進的X-Touch解決方案：智慧化工作流程

Artist Pro 27（Gen 2）集成了先進的X-Touch解決方案，這是一套專為直觀、靈敏交互而設計的尖端觸控系統。它支持Windows和macOS的觸控手勢，讓創作者從第一天起即可輕鬆上手。10點多點觸控可實現精准的螢幕操作，包括雙指縮放、旋轉以及流暢的畫布導航，確保每一個動作都精准響應、即時呈現。完全可自定義的手勢，連同用戶定義的防誤觸非觸控區域，讓創作者能夠根據自身工作流程定制控制方式，最大限度減少干擾，確保創作流程不中斷。

27英寸4K 120Hz超大屏：沉浸式清晰體驗

為滿足專業人士大規模構思與創作的需求，27英寸顯示幕提供了寬廣的工作區域，讓創作者無需頻繁縮放或平移，即可縱覽整幅作品。配合4K解析度、120Hz刷新率及5ms回應時間，該設備在顯著降低畫筆延遲、減少快速運筆時動態模糊的同時，呈現出非凡的清晰度。

其新一代透光蝕刻玻璃厚度僅0.7毫米，透光率較前代提升30%，呈現更通透、明亮的表面，同時保留了自然的紙感，並有效減少指紋殘留與眩光干擾。此外，TÜV南德低藍光認證確保持久創作時的用眼舒適。

工作室級集成：專業效率

Artist Pro 27（Gen 2）專為專業創作者與創意工作室打造，隨附一整套配件，旨在提升用戶體驗與工作流程。其可調節支架支持單手調整傾角（16°至72°），確保持久創作時的舒適體驗。套裝內附兩支X3 Pro數位筆 —— X3 Pro細筆與X3 Pro晶片數位筆 —— 均帶來行業領先的16384級壓感，讓用戶在不同筆劃變化中都能實現自然而精准的控制。無線鍵盤配備10×4完全可自定義快速鍵，可一鍵調用常用指令。Artist Pro 27（Gen 2）廣泛相容Windows、macOS、Android、ChromeOS及Linux系統，無論在不同設備或軟體間切換，都能無縫融入任何創作環境。

定價與上市資訊

XPPen Artist Pro 27（Gen 2）將於2026年3月20日起正式發售，價格為1,899美元。欲瞭解更多資訊，請訪問：https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html （價格與上市時間可能因地區而異）。

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.