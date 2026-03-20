XPPen lanza Artist Pro 27 (Gen 2), una pantalla de dibujo integral con rendimiento de color nivel maestro y solución X-Touch

LOS ÁNGELES, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, líder mundial en innovación de arte digital, presentó hoy su nueva pantalla de dibujo insignia, la Artist Pro 27 (Gen 2). Este modelo insignia combina un rendimiento de color de nivel profesional con una solución X-Touch avanzada en una pantalla 4K de 27 pulgadas y 120 Hz, para ofrecer una experiencia creativa transformadora, que permite a los creadores profesionales ampliar los límites de su oficio con una fidelidad de color impresionante y un flujo de trabajo intuitivo y eficiente.

XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)

"En XPPen, seguimos comprometidos con avanzar en la tecnología de arte digital y empoderar a los creadores con herramientas profesionales y ofrecerles una experiencia de dibujo de primera calidad", afirmó Brian Huang, director de Marketing de XPPen. "Posicionada como una pantalla de dibujo táctil maestra en color, la Artist Pro 27 (Gen 2) establece un nuevo estándar para las pantallas insignia, ya que ofrece un espacio de trabajo de gran formato, alto rendimiento y un flujo de trabajo eficiente para los creadores profesionales. Esta pantalla completa la línea profesional premium de XPPen con la serie Artist Pro que abarca de 14 a 27 pulgadas, y ofrece a los creadores una ruta de actualización clara a medida que crecen sus ambiciones".

Rendimiento de color nivel maestro: mayor fidelidad

La Artist Pro 27 (Gen 2) admite 1.070 millones de colores con un 99 % de Adobe RGB, un 99 % de sRGB y un 97 % de cobertura de gama de colores Display P3, lo que ofrece una fidelidad de color nivel maestro y gradaciones matizadas de luz y sombra para obras de arte que se sienten fieles a la realidad. Al contar con la certificación Calman Verified y calibrada de fábrica para Delta E < 1, garantiza una precisión lista para usar y un rendimiento de color profesional; además, está respaldada por el software de gestión de color XPPen ColorMaster incluido.

Solución X-Touch avanzada: flujo de trabajo inteligente

La Artist Pro 27 (Gen 2) integra la avanzada solución X-Touch, un sistema de control táctil de vanguardia diseñado para una interacción intuitiva y receptiva. Al ser compatible con los gestos táctiles de Windows y macOS, los creadores pueden comenzar a trabajar desde el primer día. La tecnología multitáctil de diez puntos permite acciones precisas en la pantalla, como pellizcar para hacer zoom, rotar y navegar de forma fluida lienzo fluido, lo que garantiza que cada movimiento responda con precisión e inmediatez. Los gestos totalmente personalizables, junto con las zonas no táctiles definidas por el usuario que evitan los toques accidentales de una manera efectiva, permiten a los creadores adaptar los controles a su flujo de trabajo, al minimizar las interrupciones y mantener el flujo creativo.

Mega pantalla 4K 120Hz de 27 pulgadas: claridad inmersiva

Para los profesionales que piensan y crean a gran escala, la pantalla de 27 pulgadas ofrece un amplio espacio de trabajo que permite a los creadores ver toda su obra de arte sin zoom ni panorámica constantes. Con resolución 4K, frecuencia de actualización de 120 Hz y tiempo de respuesta de 5 ms, ofrece una claridad excepcional a la vez que reduce de una manera significativa la latencia del pincel y minimiza el desenfoque de movimiento durante los trazos rápidos.

Su vidrio grabado luminoso de nueva generación, que mide solo 0,7 mm de grosor, aumenta la transmitancia de la luz en un 30 % en comparación con las generaciones anteriores, lo que ofrece una superficie más limpia y brillante que conserva una sensación natural similar al papel, a la vez que reduce las huellas dactilares y minimiza el deslumbramiento. Además, la certificación de luz azul baja de TÜV SÜD garantiza una comodidad duradera durante sesiones creativas prolongadas.

Integración de nivel de estudio: eficiencia profesional

Diseñada para creadores profesionales y estudios creativos, la pantalla se entrega con un conjunto completo de accesorios para mejorar la experiencia del usuario y el flujo de trabajo. Su soporte ajustable admite ajustar el ángulo con una sola mano de 16° a 72° para ofrecer una comodidad ergonómica durante todo el día. El lápiz óptico Dual X3 Pro, el X3 Pro Slim Stylus y el X3 Pro Smart Chip Stylus, ofrecen 16.384 niveles de presión líderes en la industria, lo que permite controlar de forma natural y precisa toda la gama de variaciones en los trazos. El teclado inalámbrico cuenta con una cuadrícula de 10×4 de teclas de acceso directo totalmente personalizables para acceder al instante a los comandos esenciales. Con una amplia compatibilidad con Windows, macOS, Android, ChromeOS y Linux, Artist Pro 27 (Gen 2) se integra a la perfección en cualquier configuración creativa, ya sea que cambie entre dispositivos o software.

Precios y disponibilidad

La XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026, con un precio de 1.899 dólares. Para más información, visite: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html (Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región).

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FUENTE XPPen Technology Co., Ltd.