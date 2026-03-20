XPPen bringt Artist Pro 27 (Gen 2) auf den Markt - Allround-Zeichendisplay mit meisterhafter Farbleistung und X-Touch-Lösung

LOS ANGELES, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der digitalen Kunst, hat heute sein neues Flaggschiff, das Artist Pro 27 (Gen 2), vorgestellt. Durch die Kombination von professioneller Farbleistung mit der fortschrittlichen X-Touch-Lösung auf einem 27-Zoll-4K-Bildschirm mit 120 Hz bietet dieses Flaggschiffmodell eine transformative kreative Erfahrung, die es professionellen Kreativen ermöglicht, die Grenzen ihrer Kunst mit beeindruckender Farbtreue und einem intuitiven, effizienten Workflow zu erweitern.

XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)

„Wir bei XPPen haben uns verpflichtet, die digitale Kunsttechnologie weiterzuentwickeln und Kreative mit professionellen Werkzeugen und einem erstklassigen Zeichenerlebnis auszustatten", sagt Brian Huang, Marketing Director bei XPPen. „Als Color Master Touchscreen Drawing Display setzt das Artist Pro 27 (Gen 2) einen neuen Standard für Flaggschiff-Displays. Es bietet eine großformatige Arbeitsfläche, hohe Leistung und einen effizienten Workflow für professionelle Kreative. Es vervollständigt das professionelle Premium-Sortiment der Artist Pro Serie, die von 14 bis 27 Zoll reicht und Kreativen einen klaren Upgrade-Pfad für wachsende Ambitionen bietet."

Master-Level Color Performance: echte Farbtreue

Das Artist Pro 27 (Gen 2) unterstützt 1,07 Milliarden Farben mit einer 99%igen Adobe RGB-, 99%igen sRGB- und 97%igen Display P3-Farbraumabdeckung und liefert damit eine Farbtreue auf Meister-Niveau und nuancierte Licht- und Schattenabstufungen für Kunstwerke, die sich lebensecht anfühlen. Calman Verified und werkseitig auf Delta E < 1 kalibriert, gewährleistet es sofortige Genauigkeit und professionelle Farbleistung – unterstützt durch die mitgelieferte Farbmanagement-Software XPPen ColorMaster.

Advanced X-Touch Solution: Intelligenter Arbeitsablauf

Das Artist Pro 27 (Gen 2) ist mit der fortschrittlichen X-Touch Solution ausgestattet, einem hochmodernen Touch-Steuerungssystem, das für eine intuitive und reaktionsschnelle Interaktion entwickelt wurde. Dank der Unterstützung für Windows- und macOS-Touch-Gesten können Kreative vom ersten Tag an loslegen. Die Zehn-Punkt-Multitouch-Funktion ermöglicht präzise Aktionen auf dem Bildschirm, einschließlich Auf- und Zuziehen, Drehen und fließender Navigation auf der Leinwand, so dass jede Bewegung präzise und unmittelbar umgesetzt wird. Vollständig anpassbare Gesten sowie benutzerdefinierte berührungsfreie Zonen, die versehentliche Berührungen effektiv verhindern, ermöglichen es Kreativen, die Steuerung an ihren Arbeitsablauf anzupassen, Unterbrechungen zu minimieren und den kreativen Fluss aufrechtzuerhalten.

27-Zoll 4K 120Hz Mega Display: Immersive Klarheit

Für professionelle Anwender, die in großen Dimensionen denken und arbeiten, bietet das 27-Zoll-Display einen großen Arbeitsbereich, der es ihnen ermöglicht, ihr vollständiges Kunstwerk ohne ständiges Zoomen oder Schwenken zu betrachten. Mit einer 4K-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Reaktionszeit von 5 ms liefert es eine außergewöhnliche Klarheit, während es die Pinselverzögerung deutlich reduziert und die Bewegungsunschärfe bei schnellen Bewegungen minimiert.

Das nur 0,7 mm dünne, hinterleuchtete, mattierte Glas der neuen Generation erhöht die Lichtdurchlässigkeit um 30 % im Vergleich zu früheren Generationen und sorgt für eine sauberere, hellere Oberfläche, die sich wie natürliches Papier anfühlt und gleichzeitig Fingerabdrücke und Blendeffekte minimiert. Die Low Blue Light-Zertifizierung durch den TÜV SÜD garantiert lang anhaltenden Komfort bei ausgedehnten Kreativsessions.

Studio-Grade Integration: Professionelle Effizienz

Das Display wurde für professionelle Kreativschaffende und Kreativstudios entwickelt und wird mit einem umfassenden Zubehörpaket geliefert, das die Benutzerfreundlichkeit und den Workflow verbessert. Der verstellbare Ständer ermöglicht die einhändige Einstellung des Winkels von 16° bis 72° für ganztägigen ergonomischen Komfort. Die beiden X3 Pro-Stifte – der X3 Pro Slim Stylus und der X3 Pro Smart Chip Stylus – liefern jeweils branchenführende 16.384 Druckstufen und ermöglichen so eine natürliche und präzise Steuerung über den gesamten Bereich der Strichvariationen. Die kabellose Tastatur verfügt über ein 10×4-Raster mit vollständig anpassbaren Shortcut-Tasten für den sofortigen Zugriff auf wichtige Befehle. Dank der umfassenden Kompatibilität mit Windows, macOS, Android, ChromeOS und Linux fügt sich das Artist Pro 27 (Gen 2) nahtlos in jedes kreative Setup ein, egal ob beim Wechsel zwischen Geräten oder bei der Software.

Preise und Verfügbarkeit

Das XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) wird ab dem 20. März 2026 zu einem Preis von 1.899 US-Dollar erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html (Preise und Verfügbarkeit können je nach Region variieren).

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