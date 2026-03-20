- XPPen lanza Artist Pro 27 (2ª generación), una pantalla de dibujo integral con rendimiento de color de nivel maestro y solución X-Touch

LOS ÁNGELES, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, líder mundial en innovación para el arte digital, presentó hoy su nueva pantalla de dibujo insignia, la Artist Pro 27 (2ª generación). Combinando un rendimiento de color de calidad profesional con la avanzada solución X-Touch en una pantalla 4K de 27 pulgadas y 120 Hz, este modelo insignia ofrece una experiencia creativa transformadora que permite a los creadores profesionales superar los límites de su arte con una fidelidad de color impresionante y un flujo de trabajo intuitivo y eficiente.

XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2) XPPen Artist Pro 27 (Gen 2)

"En XPPen, mantenemos nuestro compromiso con el avance de la tecnología de arte digital y con proporcionar a los creadores herramientas profesionales y una experiencia de dibujo premium", afirmó Brian Huang, director de Marketing de XPPen. "Conocida como la pantalla táctil de dibujo Color Master, la Artist Pro 27 (2ª generación) establece un nuevo estándar para las pantallas insignia, ofreciendo un espacio de trabajo de gran formato, alto rendimiento y un flujo de trabajo eficiente para creadores profesionales. Completa la gama profesional premium de XPPen con la serie Artist Pro, que abarca desde 14 hasta 27 pulgadas, ofreciendo a los creadores una clara vía de actualización a medida que sus ambiciones crecen".

Rendimiento de color de nivel maestro: Fidelidad excepcional

La Artist Pro 27 (2ª generación) admite 1.070 millones de colores con una cobertura del 99% de Adobe RGB, 99% de sRGB y 97% de la gama de colores Display P3, lo que proporciona una fidelidad de color de nivel maestro y gradaciones sutiles de luz y sombra para crear obras de arte con una sensación de realismo. Verificado por Calman y calibrado de fábrica a Delta E < 1, garantiza precisión inmediata y un rendimiento de color profesional, respaldado además por el software de gestión de color XPPen ColorMaster incluido.

Solución X-Touch Avanzada: Flujo de Trabajo Inteligente

La Artist Pro 27 (2ª generación) integra la solución X-Touch avanzada, un sistema de control táctil de vanguardia diseñado para una interacción intuitiva y ágil. Compatible con los gestos táctiles de Windows y macOS, los creadores pueden empezar a trabajar desde el primer día. La tecnología multitáctil de diez puntos permite acciones precisas en pantalla, como pellizcar para hacer zoom, rotar y navegar fluidamente por el lienzo, lo que garantiza que cada movimiento responda con precisión e inmediatez. Los gestos totalmente personalizables, junto con las zonas no táctiles definidas por el usuario que evitan eficazmente los toques accidentales, permiten a los creadores adaptar los controles a su flujo de trabajo, minimizando las interrupciones y manteniendo el flujo creativo.

Megapantalla 4K de 27 pulgadas y 120 Hz: Claridad inmersiva

Para los profesionales que piensan y crean a gran escala, la pantalla de 27 pulgadas ofrece un amplio espacio de trabajo que permite a los creadores visualizar toda su obra sin tener que hacer zoom ni desplazarse constantemente. Con resolución 4K, frecuencia de actualización de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 5 ms, ofrece una claridad excepcional, a la vez que reduce significativamente la latencia del pincel y minimiza el desenfoque de movimiento durante trazos rápidos.

Su cristal grabado luminoso de nueva generación, de tan solo 0,7 mm de grosor, aumenta la transmisión de la luz en un 30% en comparación con las generaciones anteriores, ofreciendo una superficie más limpia y brillante que conserva una sensación natural similar al papel, a la vez que reduce las huellas dactilares y minimiza el brillo. Además, la certificación TÜV SÜD Low Blue Light garantiza una comodidad duradera durante largas sesiones creativas.

Integración con calidad de estudio: Eficiencia profesional

Diseñada para creadores profesionales y estudios creativos, la pantalla incluye un completo conjunto de accesorios para optimizar la experiencia del usuario y el flujo de trabajo. Su soporte ajustable permite ajustar el ángulo con una sola mano, de 16° a 72°, para una comodidad ergonómica durante todo el día. Los dos lápices ópticos X3 Pro (el X3 Pro Slim Stylus y el X3 Pro Smart Chip Stylus) ofrecen 16.384 niveles de presión, líderes en la industria, cada uno, lo que permite un control natural y preciso en todo el rango de variación de trazos. Su teclado inalámbrico cuenta con una cuadrícula de 10×4 teclas de acceso directo totalmente personalizables para acceder al instante a los comandos esenciales. Con amplia compatibilidad con Windows, macOS, Android, ChromeOS y Linux, el Artist Pro 27 (2ª generación) se integra a la perfección en cualquier entorno creativo, ya sea cambiando entre dispositivos o software.

Precio y disponibilidad

La XPPen Artist Pro 27 (2ª generación) estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026 a un precio de 1.899 dólares. Para obtener más información, visite: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html (El precio y la disponibilidad pueden variar según la región).