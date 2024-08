XPPen lança tela de desenho 4K Artist Pro 19 (Gen2), apresentando desempenho de cor impressionante e canetas de chip inteligente Dual X3 Pro

LOS ANGELES, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Depois de dar início à comemoração do seu aniversário de 19 anos, a XPPen apresentou hoje um novo membro da sua linha de telas de desenho digital profissional, a Artist Pro 19 (Gen2).

"Com o lançamento da Artist Pro 19 (Gen2), estamos fornecendo aos profissionais de criação uma ferramenta inspiradora que realmente dá vida às suas visões, sendo a escolha ideal para aqueles que procuram uma tela de desenho portátil, econômica e poderosa de 19 polegadas", disse Amy Yuan, diretora de marketing da XPPen.

A Artist Pro 19 (Gen2), os impressionantes recursos de ultravisão 4K e tela Calman Verified com duas canetas de chip inteligente X3 Pro, está disponível a partir de 26 de agosto. Quando todos os detalhes são importantes, a Artist Pro 19 (Gen2) oferece precisão absoluta de cores com sua tela que conta com a certificação do programa "Calman Verified" e ΔE < 1,5. Equipado com duas agulhas e teclado Bluetooth ACK05, a Artist Pro 19 (Gen2) oferece maneiras eficazes de gerenciar o processo criativo.

Apresentando as melhores especificações em uma tela de 18,4 polegadas, a Artist Pro 19 (Gen2) conta com uma tela de ultravisão 4K e desempenho de cores incomparável e certificação "Calman Verified" para que os profissionais de criação capturem inspirações vívidas com detalhes mais ricos - ideal para quem não quer comprometer o desempenho ou o orçamento - com preço de US$ 899,99*. Este produto marca a primeira introdução da XPPen de canetas duplas, alimentadas pelo chip inteligente X3 Pro com 16.384 níveis de pressão, apresentando o avanço tecnológico da marca e o design centrado no usuário.

Mergulhe em todas as cores com a tela 4K certificada pelo programa "Calman Verified"

Como o lançamento inaugural da nova opção de 19 polegadas da XPPen, a Artist Pro 19 (Gen2) não apenas oferece portabilidade para diversos cenários de uso e atende às demandas profissionais com sua grande tela, mas também apresenta uma tela ultravision com uma resolução de 3840 x 2160, expansiva e de clareza incomparável. Particularmente notável é a alta precisão de cor com ΔE < 1,5, eliminando discrepâncias de cor e garantindo que cada matiz seja renderizado com exatidão.

A Artist Pro 19 (Gen2) exemplifica a fidelidade visual de primeira linha com sua cor "Calman Verified". Com uma cobertura de gama de cores de 99,8% sRGB e um brilho de 250cd/m², os usuários podem capturar meticulosamente a essência dos tons naturais. Sua capacidade de renderizar 1,07 bilhão de cores também garante um desempenho de cores excepcional com transições suaves e diferenciadas. Além disso, com suporte para espaços de cores sRGB, Adobe RGB e P3, a Artist Pro 19 (Gen2) atende a várias demandas criativas, tornando-se uma ferramenta indispensável para profissionais envolvidos em processos criativos complexos.

Caneta de chip inteligente duplo X3 Pro Smart com Suavidade Dupla

Aproveitando a tecnologia de chip inteligente X3 Pro patenteado da XPPen e os inovadores 16.384 níveis de pressão, a Artist Pro 19 (Gen2) está equipado com duas canetas de chip X3 Pro – o X3 Pro Roller Stylus e o X3 Pro Slim Stylus.

A X3 Pro Roller Stylus tem uma roda de roletes que oferece funções personalizáveis, como rotação, zoom e rolagem, capacitando os criadores a liberar sua criatividade com facilidade. A recém-lançada X3 Pro Slim Stylus, estreando com a Artist Pro 19 (Gen2), apresenta um design ergonômico com um revestimento semelhante ao da pele para uma aderência confortável. Sua ponta fina minimiza a obstrução visual e as duas teclas de atalho podem ser ativadas ou desativadas, aumentando a eficiência sem interferência.

Além disso, a Artist Pro 19 (Gen2) vem com o mini teclado Bluetooth ACK05, aumentando significativamente a eficiência criativa. Apesar de seu conjunto abrangente de acessórios, a tela continua sendo econômica, diminuindo a barreira para uma criatividade de nível maestral.

Linguagem de design industrial de um papel

Com a linguagem de design industrial de um papel exclusiva da XPPen, a Artist Pro 19 (Gen2) inspira-se no fluxo e na textura naturais do papel real, criando uma superfície de papel simulado sem emendas para que os criativos desenhem, editem e capturem ideias de uma forma que seja familiar tanto na experiência tátil quanto na de uso.

Para garantir um processo criativo prazeroso, seu descanso de pulso ergonômico X-Edge aumenta o conforto e reduz a fadiga do pulso, enquanto o X-Nature Display, com vidro AG jateado e uma tela totalmente laminada, fornece propriedades antirreflexo e elimina as lacunas visuais. Certificada pela TÜV SÜD, a tela também otimiza o conforto dos olhos, reduzindo a luz azul potencialmente prejudicial, tornando as sessões de criação prolongadas mais confortáveis e sem sobrecarga.

Como a mais recente oferta da XPPen, a Artist Pro 19 (Gen2) representa a harmonia perfeita entre tecnologia e design centrado no ser humano. Ao integrar ferramentas criativas avançadas, a XPPen pretende aproveitar a tecnologia para enriquecer a experiência da arte humana e promover o espírito de criatividade.

A Artist Pro 19 (Gen2) estará oficialmente disponível no dia 26 de agosto. Para mais informações, acesse o site oficial da XPPen: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-19-gen-2.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

*As informações de preços podem variar dependendo do mercado regional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486546/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486547/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486548/3.jpg

FONTE XPPen Technology Co., Ltd.