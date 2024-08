XPPen lance l'écran de dessin 4K Artist Pro 19 (Gen2), doté d'une performance colorimétrique époustouflante et de deux stylets intelligents X3 Pro

LOS ANGELES, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Après avoir donné le coup d'envoi de la célébration de son 19e anniversaire, XPPen présente aujourd'hui un tout nouvel ajout à sa gamme d'écrans de dessin numérique professionnels, l'Artist Pro 19 (Gen2).

« Avec le lancement de l'Artist Pro 19 (Gen2), nous fournissons aux créatifs professionnels un outil qui donne vie à leurs idées, offrant un choix idéal pour ceux qui recherchent un écran de dessin 19 pouces portable, économique et puissant », déclare Amy Yuan, directrice du marketing chez XPPen.

Doté de spécifications de pointe sur un écran de 18,4 pouces, l'Artist Pro 19 (Gen2) offre une résolution 4K ultravision et des performances colorimétriques inégalées avec Calman Verified pour permettre aux créatifs professionnels de capturer toutes les inspirations avec des détails plus riches, un outil idéal pour celles et ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur les performances ou le budget, au tarif de 899,99 $*. Ce produit marque le premier lancement par XPPen du double stylet, basé sur la puce intelligente X3 Pro avec 16 384 niveaux de pression, mettant en évidence l'avancée technologique de la marque et son design centré sur l'utilisateur.

Plongez dans chaque couleur avec l'écran 4K Calman Verified

En tant que première version de la nouvelle option 19 pouces de XPPen, l'Artist Pro 19 (Gen2) offre non seulement la portabilité pour divers scénarios d'utilisation et répond aux exigences professionnelles avec sa grande toile, mais dispose également d'un écran ultravision avec une résolution de 3840 x 2160, offrant un vaste support et une clarté inégalée. La haute précision des couleurs avec ΔE < 1,5 élimine les écarts de couleur et garantit un rendu exact de chaque teinte.

L'Artist Pro 19 (Gen2) est un exemple de fidélité visuelle avec ses couleurs Calman Verified. Avec une couverture de 99,8 % de la gamme de couleurs sRGB et une luminosité de 250 cd/m², les utilisateurs peuvent capturer méticuleusement l'essence des teintes naturelles. Sa capacité à restituer 1,07 milliard de couleurs garantit également des performances chromatiques exceptionnelles avec des transitions fluides et nuancées. De plus, prenant en charge les espaces colorimétriques sRGB, Adobe RGB et P3, l'Artist Pro 19 (Gen2) répond à diverses exigences créatives, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels engagés dans des processus créatifs complexes.

Deux stylets à puce intelligente X3 Pro pour une fluidité parfaite

Tirant parti de la technologie à puce intelligente X3 Pro exclusive à XPPen et des 16 384 niveaux de pression, l'Artist Pro 19 (Gen2) est équipé de deux stylets à puce X3 Pro - le stylet X3 Pro Roller et le stylet X3 Pro Slim.

Le stylet X3 Pro Roller est doté d'une molette qui offre des fonctions personnalisables telles que la rotation, le zoom et le défilement, ce qui permet aux créateurs de libérer leur créativité en toute simplicité. Le nouveau stylet X3 Pro Slim, qui fait ses débuts avec l'Artist Pro 19 (Gen2), est doté d'un design ergonomique et d'un revêtement semblable à de la peau pour une prise en main confortable. Sa plume fine minimise l'obstruction visuelle, et les deux touches de raccourci peuvent être activées ou désactivées pour optimiser l'efficacité.

En outre, l'Artist Pro 19 (Gen2) est livré avec le mini-clavier Bluetooth ACK05, qui améliore considérablement l'efficacité créative. Malgré sa gamme complète d'accessoires, l'écran reste abordable, réduisant ainsi les freins à une créativité de haut vol.

Langage de conception industrielle One Paper

Adoptant le langage de conception industrielle One Paper de XPPen, l'Artist Pro 19 (Gen2) s'inspire du flux et du drapé naturels du vrai papier, créant ainsi une surface de papier simulé pour que les créatifs puissent dessiner, éditer et capturer leurs idées d'une manière qui leur est familière, tant au niveau tactile qu'à l'usage.

Pour garantir un processus de création agréable, son repose-poignet ergonomique X-Edge améliore le confort et réduit la fatigue du poignet, tandis que l'écran X-Nature, doté d'un verre gravé AG et d'un écran entièrement feuilleté, offre des propriétés antireflets et élimine les écarts visuels. Certifié par TÜV SÜD, l'écran optimise également le confort oculaire en réduisant la lumière bleue potentiellement nocive, ce qui rend les sessions de création prolongées plus confortables et moins contraignantes.

Dernier né de la gamme XPPen, l'Artist Pro 19 (Gen2) représente l'harmonie parfaite entre la technologie et le design centré sur l'humain. En intégrant des outils créatifs avancés, XPPen aspire à exploiter la technologie pour enrichir l'expérience artistique humaine et encourager l'esprit de créativité.

L'Artist Pro 19 (Gen2) sera officiellement disponible le 26 août. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de XPPen : https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-19-gen-2.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

*Les tarifs peuvent varier selon la région.

