XPPen bringt 4K-Zeichendisplay Artist Pro 19 (Gen2) auf den Markt mit atemberaubender Farbleistung und Dual X3 Pro Smart Chip Styli

LOS ANGELES, 26. August 2024 /PRNewswire/ -- Nach dem Beginn der Feierlichkeiten zu seinem 19-jährigen Bestehen hat XPPen heute eine brandneue Ergänzung seiner professionellen digitalen Zeichendisplay-Reihe vorgestellt: Artist Pro 19 (Gen2).

„Mit der Einführung des Artist Pro 19 (Gen2) geben wir professionellen Kreativen ein beeindruckendes Tool an die Hand, das ihre Visionen zum Leben erweckt. Es ist die ideale Wahl für alle, die ein tragbares, budgetfreundliches und dennoch leistungsstarkes 19-Zoll-Zeichendisplay suchen", so Amy Yuan, Marketing Director bei XPPen.

Das Artist Pro 19 (Gen2) bietet Top-Spezifikationen auf einer 18,4-Zoll-Leinwand, ein 4K-Ultravision-Display und eine einzigartige Farbleistung mit Calman Verified für professionelle Kreative, um lebendige Inspirationen in noch mehr Details festzuhalten – ideal für alle, die weder bei der Performance noch dem Budget Kompromisse eingehen wollen – zum Preis von 899,99 US-Dollar*. Mit diesem Produkt führt XPPen erstmals zwei Stifte ein, die vom X3 Pro Smart Chip mit 16.384 Druckempfindlichkeitsstufen unterstützt werden und den technologischen Fortschritt und das benutzerorientierte Design der Marke demonstrieren.

Tauchen Sie mit dem Calman-geprüften 4K-Display in jede Farbe ein

Als erste Version der neuen 19-Zoll-Variante von XPPen bietet das Artist Pro 19 (Gen2) nicht nur Portabilität für verschiedene Nutzungsszenarien und erfüllt professionelle Anforderungen mit seiner großen Leinwand – es bietet auch ein Ultravision-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160, das durch eine große Leinwand und unvergleichliche Klarheit überzeugt. Besonders hervorzuheben ist die hohe Farbgenauigkeit mit ΔE < 1,5, die Farbabweichungen eliminiert und sicherstellt, dass jeder Farbton exakt wiedergegeben wird.

Das Artist Pro 19 (Gen2) ist mit seiner Calman-geprüften Farbwiedergabe ein Beispiel für erstklassige Bildqualität. Mit einer 99,8-prozentigen sRGB-Farbraumabdeckung und einer Helligkeit von 250 cd/m² können Benutzer die Essenz natürlicher Farbtöne präzise einfangen. Seine Fähigkeit, 1,07 Milliarden Farben wiederzugeben, liefert zudem eine außergewöhnliche Farbleistung mit sanften und nuancierten Übergängen. Durch die Unterstützung der Farbräume sRGB, Adobe RGB und P3 erfüllt das Artist Pro 19 (Gen2) die unterschiedlichsten kreativen Anforderungen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Anwender, die mit komplexen kreativen Prozessen arbeiten.

Zwei X3 Pro Smart Chip-Stifte mit doppelter Weichheit

Das Artist Pro 19 (Gen2) ist mit zwei X3 Pro Chip-Stiften ausgestattet – dem X3 Pro Roller Stylus und dem X3 Pro Slim Stylus – und nutzt die proprietäre X3 Pro Smart Chip-Technologie von XPPen und bahnbrechende 16.384 Druckempfindlichkeitsstufen.

Der X3 Pro Roller Stylus verfügt über ein Scrollrad, das anpassbare Funktionen wie Drehen, Zoomen und Scrollen unterstützt, sodass Kreative ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Der neu eingeführte X3 Pro Slim Stylus, der zusammen mit dem Artist Pro 19 (Gen2) auf den Markt kommt, verfügt über ein ergonomisches Design mit einer hautähnlichen Beschichtung für einen angenehmen Griff. Die schlanke Form minimiert die Sichtbehinderung, und die beiden Schnelltasten lassen sich ein- und ausschalten, um die Effizienz ohne Beeinträchtigungen zu erhöhen.

Darüber hinaus wird das Artist Pro 19 (Gen2) mit der Bluetooth-Minitastatur ACK05 ausgeliefert, die die kreative Effizienz spürbar verbessert. Trotz des umfangreichen Zubehörs bleibt das Display preisgünstig und senkt die Hürde für den Einstieg in die Kreativität auf Profi-Ebene.

Industrielle One Paper-Designsprache

Das Artist Pro 19 (Gen2) basiert auf der einzigartigen industriellen One Paper-Designsprache von XPPen und ist vom natürlichen Fluss und Faltenwurf echten Papiers inspiriert. Er bietet Kreativen eine nahtlos simulierte Papieroberfläche zum Zeichnen, Bearbeiten und Festhalten von Ideen auf eine Weise, die sowohl in der Haptik als auch in der Nutzung vertraut ist.

Die ergonomische Handballenauflage X-Edge sorgt für mehr Komfort und weniger Ermüdung der Handgelenke, während das X-Nature-Display mit AG-geätztem Glas und einem volllaminierten Bildschirm Antireflexionseigenschaften bietet und Einschränkungen der Sicht eliminiert, um einen angenehmen kreativen Prozess zu gewährleisten. Das vom TÜV SÜD zertifizierte Display optimiert außerdem den Komfort für die Augen, indem es potenziell beeinträchtigendes blaues Licht reduziert, sodass längere Arbeitssitzungen angenehmer und weniger belastend sind.

Als neuestes Produkt von XPPen stellt das Artist Pro 19 (Gen2) die perfekte Balance von Technologie und menschengerechtem Design dar. Durch die Integration moderner kreativer Tools möchte XPPen die Technologie nutzen, um die menschliche Kunsterfahrung zu bereichern und die Kreativität zu fördern.

Das Artist Pro 19 (Gen2) ist ab 26. August offiziell erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von XPPen: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-19-gen-2.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

