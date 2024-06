Yang Chaobin da Huawei: IA para redes melhora a produtividade

XANGAI, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No MWC Shanghai 2024, o membro da diretoria e presidente de produtos e soluções de TIC da Huawei, Yang Chaobin, discorreu sobre como a tecnologia de IA, especialmente a IA generativa, traz novas oportunidades e impõe novos requisitos para as redes de telecomunicações. Ele também falou sobre a importância de integrar e aplicar tecnologias digitais e inteligentes inovadoras para acelerar a evolução da rede visando uma maior autonomia e tornar as redes mais produtivas.

Em sua apresentação intitulada "IA para redes: aumentando a produtividade", Yang disse: "O setor de telecomunicações deu início ao 5G-A, enquanto a IA generativa obteve grandes avanços. A IA, como uma tecnologia fundamental para a automação de redes, está preparada para acelerar a transição do setor, visando uma maior autonomia dessas redes, e desempenhar um papel fundamental no sucesso comercial do 5G-A."

Yang também ressaltou que a IA generativa está transformando a produção, o processamento, a transferência e a troca de informações para criar oportunidades de IA em dispositivos móveis e aumentar o tráfego, as conexões e os serviços. Isso também implica em requisitos mais rigorosos de monetização da experiência de serviço diferenciada e O&M de rede automatizada. Yang mostrou como a solução da rede de condução autônoma (ADN) atualizada da Huawei agora é alimentada pelo Telecom Foundation Model da empresa para fornecer cinco copilotos baseados em funções e cinco agentes baseados em cenários. A solução aumentará o valor das redes em três aspectos: habilitação de serviços, manutenção da própria rede e garantia de experiência.

Segundo Yang, os copilotos podem dar suporte a cinco funções: equipe do centro de operações de rede (NOC), pessoal de atendimento ao cliente, engenheiros de manutenção de campo, engenheiros de instalação e manutenção de banda larga doméstica e usuários de banda larga doméstica. Os copilotos podem redefinir a interação e a colaboração homem-máquina, oferecendo suporte a Q&A inteligente de conhecimento e O&M assistida, melhorando significativamente a eficiência e reduzindo o grau de exigência dos engenheiros técnicos.

Além disso, os agentes podem dar suporte a cinco cenários altamente valiosos na manutenção, otimização e operação da rede. Dependendo das políticas predefinidas, os agentes podem dividir automaticamente tarefas complexas, orquestrar processos e utilizar ferramentas e interfaces de programação de aplicativos (APIs) para obter autonomia baseada em cenários, melhorando consideravelmente a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Os copilotos e agentes ressaltam o valor comercial que a IA pode criar em aplicativos inovadores. Durante sua apresentação, Yang mencionou alguns cenários típicos nos quais os copilotos e agentes podem agregar muito valor, incluindo gerenciamento de falhas, otimização de redes sem fio e redes privadas de campus corporativo.

