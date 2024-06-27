Ян Чаобинь (Huawei): ИИ для сетей повышает производительность

ШАНХАЙ, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Shanghai 2024 член совета директоров и президент подразделения ICT Products & Solutions компании Huawei Ян Чаобинь (Yang Chaobin) рассказал о том, как технологии ИИ, в частности генеративный ИИ, открывают новые возможности и предъявляют новые требования к телекоммуникационным сетям. Он также обсудил важность интеграции и применения инновационных цифровых и интеллектуальных технологий для ускорения эволюции сети к автономии более высокого уровня и повышения производительности сетей.

Yang Chaobin delivering a keynote

В своем выступлении на тему «ИИ для сетей: повышение производительности» Ян сказал: «Телекоммуникационная индустрия запустила 5G-A, в то время как генеративный ИИ достиг крупных прорывов. ИИ, как основополагающая технология для автоматизации сетей, призвана ускорить переход отрасли к автономии сетей более высокого уровня и сыграть ключевую роль в успехе бизнеса 5G-A».

Ян также отметил, что генеративный ИИ трансформирует производство, обработку, передачу и обмен информацией для создания мобильных возможностей ИИ и роста трафика, соединений и услуг. Это также означает более высокие требования к монетизации дифференцированного обслуживания и автоматизированной сети O&M. Ян рассказал о том, как модернизированное решение Huawei Autonomous Driving Network (ADN) теперь работает на основе модели Telecom Foundation компании, чтобы предоставить пять «вторых пилотов» на ролевой основе и пять агентов на основе сценариев. Решение повысит ценность сетей в трех аспектах: внедрение служб, обслуживание сети и обеспечение опыта.

По словам Янг, «вторые пилоты» могут выполнять пять ролей: персонал центра управления сетью (NOC), персонал по обслуживанию клиентов, инженеры по техническому обслуживанию на местах, инженеры по установке и обслуживанию домашнего широкополосного доступа, а также пользователи домашнего широкополосного доступа. «Вторые пилоты» могут изменить взаимодействие и сотрудничество между человеком и машиной, поддерживая интеллектуальные вопросы и ответы и помощь в эксплуатации и техническом обслуживании, значительно повышая эффективность и снижая планку для технических инженеров.

Кроме того, агенты могут поддерживать пять важных сценариев обслуживания, оптимизации и эксплуатации сети. Основываясь на предустановленных политиках, агенты могут автоматически разбивать сложные задачи, организовывать процессы и вызывать инструменты и интерфейсы прикладного программирования (API) для достижения автономии на основе сценариев, что значительно повышает как операционную эффективность, так и качество обслуживания клиентов.

«Вторые пилоты» и агенты подчеркивают ценность для бизнеса, которую ИИ может создать в инновационных приложениях. Во время своего основного доклада Ян поделился некоторыми типичными сценариями, в которых «вторые пилоты» и агенты могут создать большую ценность, включая управление неисправностями, оптимизацию беспроводной сети и частные сети корпоративного кампуса.

MWC Shanghai 2024 пройдет с 26 по 28 июня в Шанхае, Китай. Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC).

2024 год ознаменует первый год коммерческого использования 5.5G, а развертывание гигабитной оптической сети F5.5G уже началось. Синергия между сетями, облаком и интеллектом приведет к распространению интеллектуальных приложений и все более разнообразному пользовательскому опыту. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами общественного мнения Huawei погрузится в интересные темы на MWC в Шанхае в этом году, связанные, например, с тем, как усилить успех 5G в эпоху 5.5G и как использовать потенциал роста доходов операторов, чтобы еще быстрее приблизить нас к интеллектуальному миру. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

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