華為楊超斌：邁向高階自智網絡，躍升數智生產力

當前，生成式AI正在重構信息的生產、處理、傳遞和交互方式，為移動AI時代注入新動能，帶來新流量、新連接、新業務的巨大發展機遇，同時也對差異化業務體驗經營、網絡自動化運維能力提出了更高的需求。基於對自研通信大模型的融合應用，華為升級自動駕駛網絡解決方案，打造面向5大角色的Copilots（智能助手）及 5類場景的Agents（智能體），實現在業務使能、網絡維護、體驗保障三個維度的價值躍升。

Copilots面向NOC（Network Operations Center，網絡操作中心）、客服、現場維護、家寬裝維工程師及家寬用戶五類角色，重塑人機交互協同模式，提供智能知識問答和輔助運維，大幅提升作業效率及降低人員技術要求。

Agents面向網絡維優營的五類高價值場景，基於設定策略，自動拆解復雜任務、流程編排及調用工具與接口，實現場景自治，顯著提升運維運營效率及體驗。

Copilots及Agents正在創新應用中凸顯智能化商業價值，楊超斌在大會上對包括故障管理、無線網優、企業園區專網等典型價值場景實踐進行了分享。

2024 MWC 上海於6月26日至6月28日在中國上海舉行。華為展區位於上海新國際博覽中心（SNIEC）N1館E10、E50展區。2024年是5G-A商用元年；以萬兆光網為標志的F5G-A已經啟航；「網雲智」協同發展正在激發更豐富的數字化體驗、更泛在的智能化應用，華為與全球運營商、行業精英、意見領袖等一起深入探討如何從繁榮的5G走向更加繁榮的5G-A時代，拓展運營商收入增長新空間，加速邁向智能世界。

欲了解更多詳情，請閱: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwcs2024

SOURCE 華為