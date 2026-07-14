Yilu Liu, Yushan Yan, Johann W. Kolar han sido elegidos como galardonados del Premio Global de Energía 2026

MONTEVIDEO, Uruguay, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los nombres de los galardonados con el Premio Global de Energía 2026 fueron anunciados en la sesión plenaria de la Cumbre del Petróleo de la República de Tatarstán. Los ganadores de este año son dos científicos de Estados Unidos y un investigador de Suiza.

En la nominación "Energía Tradicional", el premio fue otorgado a Yilu Liu, profesora de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Tennessee, por la creación de sistemas a gran escala para el monitoreo, control y observación de la situación de las redes inteligentes.

2026 Global Energy Prize laureates

En la nominación "Energía no tradicional", el premio se otorgó a Yushan Yan, Director del Centro de Hidrógeno Limpio de la Universidad de Delaware, por sus ideas y trabajo con visión de futuro que facilitan la tecnología de producción de hidrógeno limpio y el progreso en la transformación de esta tecnología en un proyecto comercial global.

En la nominación "Nuevas formas de aplicación de la energía", el premio fue otorgado a Johann W. Kolar, profesor emérito del Departamento de Tecnología de la Información e Ingeniería Eléctrica de ETH Zurich, por sus avances en la tecnología de conversión de energía para impulsar la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y los sistemas de energía renovable.

Los ganadores fueron seleccionados por el Comité Internacional de Premios del Premio Global de Energía, que comprende a los principales expertos mundiales en energía. Este año, 15 finalistas representaron a nueve países de todo el mundo. Además de los Estados Unidos y Suiza, la preselección incluyó a científicos de Chile, China, Chipre, India, México, Rusia y el Reino Unido.

"En nombre del Comité Internacional, felicito sinceramente a los galardonados de este año. Seleccionar a los ganadores nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una investigación de tan alto calibre. El trabajo que han realizado se distingue no solo por su novedad científica, sino también por el hecho de que sus ideas ya han encontrado una aplicación práctica y están ayudando a resolver los desafíos del mundo real en la energía global. Me gustaría agradecer a todos los científicos cuya investigación se presentó al premio, a las organizaciones que nominaron a los candidatos y a nuestros colegas de todo el mundo que continúan avanzando en la ciencia al unir el conocimiento y la experiencia en aras de nuestro futuro común. Es a través de esta colaboración que surgen descubrimientos capaces de cambiar la vida de millones de personas ", dijo Rae Kwon Chung, presidente del Comité Internacional de Premios, en su discurso de felicitación.

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FUENTE The Global Energy Association