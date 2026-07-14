Yilu Liu, Yushan Yan et Johann W. Kolar ont été désignés lauréats du Global Energy Prize 2026

MONTEVIDEO, Uruguay, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les noms des lauréats du Global Energy Prize 2026 ont été dévoilés lors de la séance plénière du Sommet pétrolier de la République du Tatarstan. Cette année, les lauréats sont deux scientifiques américains et un chercheur suisse.

Dans la catégorie « Énergies traditionnelles », le prix a été décerné à Yilu Liu, professeur en ingénierie électrique et en informatique à l'université du Tennessee, pour la mise au point de systèmes à grande échelle destinés à la surveillance, au contrôle et à l'analyse de la situation des réseaux intelligents.

2026 Global Energy Prize laureates

Dans la catégorie « Énergies non traditionnelles », le prix a été décerné à Yushan Yan, directeur du Centre pour un hydrogène propre (Center for Clean Hydrogen) de l'université du Delaware, pour ses idées novatrices et ses travaux visant à faciliter le développement de technologies de production d'hydrogène propre, ainsi que pour les efforts déployés en faveur de la transformation de ces technologies en un projet commercial d'envergure mondiale.

Dans la catégorie « Nouvelles applications énergétiques », le prix a été décerné à Johann W. Kolar, professeur émérite au département des technologies de l'information et du génie électrique de l'ETH de Zurich, pour ses avancées révolutionnaires dans le domaine des technologies de conversion d'énergie, qui contribuent à l'efficacité énergétique, à la mobilité électrique et aux systèmes d'énergie renouvelable.

Les lauréats ont été sélectionnés par le Comité international du Global Energy Prize, composé d'experts mondiaux de premier plan dans le domaine de l'énergie. Cette année, les 15 finalistes représentaient neuf pays du monde entier. Outre les États-Unis et la Suisse, la liste des finalistes comprenait des scientifiques du Chili, de Chine, de Chypre, d'Inde, du Mexique, de Russie et du Royaume-Uni.

« Au nom du Comité international, je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats de cette année. Désigner des lauréats n'est jamais facile, surtout lorsque les travaux de recherche sont d'un tel calibre. Leurs travaux se distinguent non seulement par leur originalité scientifique, mais aussi par le fait que leurs idées ont déjà été concrètement mises en œuvre et contribuent à relever les défis réels auxquels est confronté le secteur énergétique mondial. Je tiens à remercier tous les scientifiques dont les travaux de recherche ont été présentés pour ce prix, les organisations qui ont proposé des candidats, ainsi que nos collègues du monde entier qui contribuent à faire progresser la science en mettant en commun leurs connaissances et leur expérience pour le bien de notre avenir commun. De cette collaboration découlent des découvertes susceptibles de changer la vie de millions de personnes », a déclaré Rae Kwon Chung, président du Comité international, dans son discours de félicitations.

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