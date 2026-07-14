Yilu Liu, Yushan Yan und Johann W. Kolar wurden als Preisträger des Global Energy Prize 2026 ausgewählt

MONTEVIDEO, Uruguay, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Namen der Preisträger des Global Energy Prize 2026 wurden auf der Plenarsitzung des Ölgipfels der Republik Tatarstan bekannt gegeben. Die diesjährigen Preisträger sind zwei Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten und ein Forscher aus der Schweiz.

In der Kategorie „Traditionelle Energie" ging der Preis an Yilu Liu, Professorin für Elektrotechnik und Informatik an der University of Tennessee, für die Entwicklung groß angelegter Systeme zur Überwachung, Steuerung und Lagebeurteilung von Smart Grids.

2026 Global Energy Prize laureates

In der Kategorie „Nicht-traditionelle Energie" ging der Preis an Yushan Yan, Direktor des Zentrums für sauberen Wasserstoff an der University of Delaware, für seine zukunftsweisenden Ideen und Arbeiten zur Förderung der Technologie zur Erzeugung von sauberem Wasserstoff sowie für seine Fortschritte bei der Umsetzung dieser Technologie in ein globales kommerzielles Projekt.

In der Kategorie „Neue Wege der Energieanwendung" ging der Preis an Johann W. Kolar, emeritierter Professor am Departement für Informationstechnologie und Elektrotechnik der ETH Zürich, für bahnbrechende Fortschritte in der Energieumwandlungstechnologie zur Förderung von Energieeffizienz, Elektromobilität und Systemen für erneuerbare Energien.

Die Preisträger wurden vom internationalen Preisverleihungskomitee des Global Energy Prize ausgewählt, das sich aus weltweit führenden Energieexperten zusammensetzt. In diesem Jahr vertraten 15 Finalist neun Länder weltweit. Neben den Vereinigten Staaten und der Schweiz standen auch Wissenschaftler aus Chile, China, Zypern, Indien, Mexiko, Russland und dem Vereinigten Königreich auf der Auswahlliste.

„Im Namen des Internationalen Komitees gratuliere ich den diesjährigen Preisträgern von ganzem Herzen. Die Auswahl der Preisträger ist nie einfach, insbesondere wenn es um Forschung von solch hohem Niveau geht. Die von ihnen geleistete Arbeit zeichnet sich nicht nur durch ihre wissenschaftliche Neuartigkeit aus, sondern auch dadurch, dass ihre Ideen bereits praktische Anwendung gefunden haben und dazu beitragen, reale Herausforderungen im globalen Energiebereich zu lösen. Ich möchte mich bei allen Wissenschaftlern bedanken, deren Forschungsarbeiten für den Preis eingereicht wurden, bei den Organisationen, die Kandidaten nominiert haben, sowie bei unseren Kollegen aus aller Welt, die die Wissenschaft weiter vorantreiben, indem sie Wissen und Erfahrung zum Wohle unserer gemeinsamen Zukunft bündeln. Durch diese Zusammenarbeit entstehen Entdeckungen, die das Leben von Millionen von Menschen verändern können", sagte Rae Kwon Chung, Vorsitzender des internationalen Preisausschusses, in seiner Glückwunschrede.

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Gabriela Casulo

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