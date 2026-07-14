Yilu Liu, Yushan Yan y Johann W. Kolar han sido reconocidos con el Premio Global de Energía 2026

MONTEVIDEO, Uruguay, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los nombres de los galardonados con el Premio Mundial de Energía 2026 se dieron a conocer durante la sesión plenaria de la Cumbre del Petróleo de la República de Tatarstán. Los ganadores de este año son dos científicos de Estados Unidos y un investigador de Suiza.

2026 Global Energy Prize laureates

En la categoría de "Energía tradicional", el premio fue otorgado a Yilu Liu, profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Tennessee, por la creación de sistemas a gran escala para la monitorización, el control y la observación situacional de redes inteligentes.

En la categoría de "Energía no tradicional", el premio fue otorgado a Yushan Yan, director del Centro de Hidrógeno Limpio de la Universidad de Delaware, por sus ideas innovadoras y su labor para facilitar la tecnología de producción de hidrógeno limpio y por los avances logrados en la transformación de esta tecnología en un proyecto comercial global.

En la categoría "Nuevas formas de aplicación de la energía", el premio fue otorgado a Johann W. Kolar, profesor emérito del Departamento de Tecnología de la Información e Ingeniería Eléctrica de la ETH Zúrich, por su avance revolucionario en la tecnología de conversión de energía para impulsar la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y los sistemas de energías renovables.

Los ganadores fueron seleccionados por el Comité Internacional del Premio Global de Energía, integrado por destacados expertos mundiales en el sector energético. Este año, 15 finalistas representaron a nueve países. Además de Estados Unidos y Suiza, la lista de finalistas incluyó a científicos de Chile, China, Chipre, India, México, Rusia y el Reino Unido.

"En nombre del Comité Internacional, felicito sinceramente a los galardonados de este año. Seleccionar a los ganadores nunca es fácil, especialmente cuando se trata de investigaciones de tan alto nivel. El trabajo que han realizado se distingue no solo por su novedad científica, sino también porque sus ideas ya han encontrado aplicación práctica y están ayudando a resolver desafíos reales en el ámbito energético global. Quisiera agradecer a todos los científicos cuyas investigaciones se presentaron al premio, a las organizaciones que nominaron a los candidatos y a nuestros colegas de todo el mundo que continúan impulsando la ciencia uniendo conocimiento y experiencia en aras de nuestro futuro común. Es a través de esta colaboración que surgen descubrimientos capaces de cambiar la vida de millones de personas", declaró Rae Kwon Chung, presidente del Comité Internacional del Premio, en su discurso de felicitación.

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