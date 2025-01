Yutong Bus marca um ano memorável em 2024 para seus negócios internacionais, continuando seu forte impulso de inovação

A empresa teve êxito, com o volume total de vendas anuais chegando a 46.918 unidades, marcando um aumento de 28,48% em relação ao ano anterior.

ZHENGZHOU, China, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), fabricante de veículos comerciais da Ásia, continuou o rápido crescimento e inovação na tecnologia de ônibus e promoveu o desenvolvimento estratégico, como a eletrificação e os recursos de rede inteligente. Ela alcançou um desempenho expressivo, com vendas de ônibus de passageiros alcançando 46.918 unidades em 2024, um aumento de 28,48% em relação ao ano anterior.

A Yutong avançou sua estratégia glocal e local em 2024, com o lançamento de tecnologias, incluindo seu sistema híbrido de transmissão de dois modos (DMT) em eventos no México, Cazaquistão e Mongólia, junto com seus novos ônibus da série C, Van 6, e um lote de inovações impressionantes em transporte sustentável, como o DMT Hybrid H10.

A Yutong também expandiu sua rede internacional, mostrando insights profundos sobre a força de fabricação da Yutong Bus, experiência em pesquisa e avanços de ponta em tecnologia de novas energias. Além disso, a empresa abriu sua primeira fábrica de kits KD de novas energias no Catar. Até 2024, 16 instalações localizadas de produção estavam operando em todo o mundo.

A Yutong demonstrou um forte compromisso com a responsabilidade social corporativa em todos os seus mercados. Em março, a empresa forneceu ajuda durante as enchentes no Cazaquistão, incluindo suprimentos essenciais e substituições de componentes de veículos. Durante a Semana do Transporte Ecológico de Brisbane, a Yutong promoveu a conscientização ambiental e recebeu reconhecimento da AWCPD por apoiar mulheres e crianças. A Yutong também lançou um projeto de plantio de florestas zero carbono no Reino Unido, em parceria com o distribuidor local Pelican.

Em 2024, a Yutong garantiu pedidos internacionais significativos, incluindo

214 ônibus E12 para o Chile ,

, 250 ônibus E12 para a Grécia,

46 ônibus de transporte aeroportuário para a Espanha,

bem como 600 ônibus ZK6116HG entregues à Mongólia, 274 ônibus híbridos para o México, 100 tróleis para o Cazaquistão e 500 ônibus leves V6 para a América Latina.

Os ônibus da Yutong se destacaram em condições ambientais extremas. Em janeiro de 2024, o E18PRO alcançou 374 quilômetros a -25 °C no Cazaquistão, enquanto o U12 se tornou o único ônibus chinês de energia nova a entrar no Círculo Ártico. O E11PRO mostrou eficiência notável em temperaturas do solo de 60 °C, consumindo apenas 0,74 kWh/km enquanto o T15E alcançou uma impressionante autonomia de 609 km em condições de -20 °C na Finlândia. Em outubro passado, o C12E completou 555 quilômetros com uma única carga na Austrália.

