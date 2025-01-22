유퉁버스, 2024년 글로벌 비즈니스 성과 달성 혁신 드라이브 지속
뉴스 제공처Yutong Bus
2025년 01월 22일 16:01 KST
-- 연간 총판매량이 전년 대비 28.48% 증가한 4만 6918대를 기록하는 등 눈부신 성과 달성해
정저우, 중국 2025년 1월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 아시아를 대표하는 상용차 제조업체 유퉁버스(Yutong Bus) [https://en.yutong.com/ ](이하 '유퉁', SHA: 600066)가 버스 기술의 빠른 성장과 혁신을 지속하며 전기화, 지능형 네트워킹과 같은 전략적 개발을 추진했다. 2024년 여객 버스 판매량은 전년 대비 28.48% 증가한 4만 6918대를 기록하며 큰 성과를 거뒀다.
유퉁은 2024년 멕시코, 카자흐스탄, 몽골 등에서 개최된 행사를 통해 듀얼 모드 변속기(DMT) 하이브리드 시스템, 새로운 C시리즈 대형버스, 밴 6, DMT 하이브리드 H10 등 다양한 지속 가능한 운송 혁신 기술을 선보이며 글로컬 전략을 한층 더 발전시켰다.
유퉁은 국제 네트워크를 확장해 유퉁 버스의 제조 역량, 연구 개발 능력, 첨단 신에너지 기술력을 소개했다. 또한 카타르에 첫 번째 신에너지 부품 조립 공장을 설립했으며, 2024년 기준 전 세계 16개국에서 현지 생산 시설을 운영하고 있다.
유퉁은 세계 시장에서 기업의 사회적 책임을 적극적으로 실천하고 있다. 지난해 3월에는 카자흐스탄 홍수 피해 지역[https://www.yutong.qa/pressmedia/yutong-news/2024/1787396320156323840.shtml ]에 구호 물품을 지원하고, 차량 부품을 교체해주는 등의 활동을 펼쳤다. 또한 유퉁은 AWCPD로부터 브리즈번 녹색 여행 주간[https://www.prnewswire.com/news-releases/think-eco-move-green-yutong-bus-completes-battery-mileage-challenge-in-australia-promotes-electric-transformation-of-public-transport-with-groundbreaking-technology-platform-302291806.html ] 동안 환경 보호에 대한 인식을 높이고 여성과 어린이를 지원한 공로를 인정받았다. 아울러 현지 딜러인 펠리칸(Pelican)과 협력해 영국에서 탄소 제로 숲 조성 사업을 시작했다.
2024년 유퉁은 해외에서 다음과 같은 대규모 주문을 받았다
- 칠레로 향하는 E12 버스 214대
- 그리스로 향하는 E12 버스 250대
- 스페인으로 향하는 공항 셔틀버스 46대
- 이와 함께 몽골에 ZK6116HG 버스 600대, 멕시코에 하이브리드 버스 274대, 카자흐스탄에 트롤리버스 100대, 라틴 아메리카에 V6 소형 버스 500대를 공급
유퉁 버스는 극한의 환경에서도 탁월한 성능을 입증했다. 2024년 1월 E18PRO는 카자흐스탄의 영하 25℃ 혹한 속에서 374km를 주행했으며, U12는 북극권에 진출한 유일한 중국산 신에너지 버스가 됐다[https://en.prnasia.com/releases/apac/yutong-pure-electric-buses-excel-in-extreme-cold-weather-tests-in-norway-and-kazakhstan-437874.shtml ]. E11PRO는 지상 온도가 60°C에 달하는 상황에서 킬로미터당 0.74kWh만을 소비하며 놀라운 에너지 효율을 보여줬으며[https://en.prnasia.com/releases/apac/yutong-bus-completes-extreme-heat-challenge-in-saudi-arabia-showcasing-industry-leading-energy-efficiency-and-battery-safety-performance-461393.shtml ], T15E는 핀란드의 영하 20℃ 추위 속에서 609km를 주행하며 성능을 입증했다[https://en.prnasia.com/releases/apac/yutong-bus-t15e-showcases-exceptional-battery-performance-and-driving-range-in-finland-challenge-474035.shtml ]. 지난해 10월에는 C12E가 호주에서 한 번 충전으로 555km를 주행하는 기록을 세웠다[https://en.prnasia.com/releases/apac/think-eco-move-green-yutong-bus-completes-battery-mileage-challenge-in-australia-promotes-electric-transformation-of-public-transport-with-groundbreaking-technology-platform-466646.shtml ].
자세한 내용은 https://en.yutong.com/에서 확인할 수 있다.
SOURCE Yutong Bus
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