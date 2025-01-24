宇通客車2024年國際業務創里程碑，創新驅動持續加強

該公司取得突破性進展，全年總銷量達46918輛，同比增長28.48%。

鄭州2025年1月24日 /美通社/ -- 亞洲商用車製造商宇通客車（簡稱「宇通」，上交所代碼：600066）在客車技術領域持續快速成長，不斷創新，積極推動電氣化和智能網聯等戰略發展。2024年，公司銷量再創新高，客車總銷量達46918輛，同比增長28.48%。

2024年，宇通憑借推出的新技術，加速了全球本土化戰略進程，在墨西哥、哈薩克斯坦和蒙古等地的活動中展示了DMT混合動力系統，以及新款C系列客車、輕客V6、DMT混合動力H10等一系列令人矚目的可持續交通創新產品。