宇通客車2024年國際業務創里程碑，創新驅動持續加強
新聞提供者Yutong Bus
24 1月, 2025, 15:19 CST
該公司取得突破性進展，全年總銷量達46918輛，同比增長28.48%。
鄭州2025年1月24日 /美通社/ -- 亞洲商用車製造商宇通客車（簡稱「宇通」，上交所代碼：600066）在客車技術領域持續快速成長，不斷創新，積極推動電氣化和智能網聯等戰略發展。2024年，公司銷量再創新高，客車總銷量達46918輛，同比增長28.48%。
2024年，宇通憑借推出的新技術，加速了全球本土化戰略進程，在墨西哥、哈薩克斯坦和蒙古等地的活動中展示了DMT混合動力系統，以及新款C系列客車、輕客V6、DMT混合動力H10等一系列令人矚目的可持續交通創新產品。
宇通還不斷拓展國際市場，全面展現其製造實力、研發專長及新能源技術的最新成果。公司還在卡塔爾設立了全球首家新能源KD工廠。截至2024年，宇通在全球已有16家本地化工廠投入運營。
宇通在全球各市場也在堅定踐行企業社會責任。3月，宇通在哈薩克斯坦遭遇洪水期間提供援助，包括必需物資和車輛零部件更換等。在布裡斯班綠色出行周期間，宇通積極傳播環保理念，並因支持婦女和兒童事業而榮獲AWCPD的認可。此外，宇通還與英國當地經銷商Pelican攜手，在英國發起了零碳森林活動。
2024年，宇通斬獲多筆國際大單，包括：
- 向智利交付214輛E12公交車；
- 向希臘交付250輛E12公交車；
- 向西班牙交付46輛機場擺渡車；
- 同時，向蒙古國交付600輛ZK6116HG公交車，向墨西哥交付274輛混合動力公交車，向哈薩克斯坦交付100輛雙源無軌電車，以及向拉丁美洲交付500輛V6輕客。
宇通客車在極端環境下表現卓越。2024年1月，E18PRO在哈薩克斯坦零下25攝氏度的環境中行駛了374公裡；U12更是成為中國唯一駛入北極圈的新能源客車。E11PRO在地面溫度高達60攝氏度時，展現出每公裡僅耗電0.74千瓦時的非凡能效；T15E在芬蘭零下20攝氏度的低溫下，實現了609公裡的驚人續航裡程。去年10月，C12E在澳大利亞單次充電便完成了555公裡的行駛裡程。
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SOURCE Yutong Bus
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