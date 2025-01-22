Yutong Bus отмечает переломный 2024 год для своего международного бизнеса, сохраняя мощный инновационный импульс

News provided by

Yutong Bus

Jan 22, 2025, 07:56 ET

Компания совершила прорыв – общий годовой объем продаж достиг 46 918 единиц, что на 28,48 % больше по сравнению с прошлым годом.

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 22 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Yutong Bus («Yutong», SHA: 600066), производитель коммерческих автомобилей из Азии, продолжает демонстрировать быстрый рост и инновации в области автобусных технологий и продвигать концепцию стратегического развития, такую как электрификация и интеллектуальные сетевые возможности. Компания добилась значительного прорыва – продажи пассажирских автобусов достигли 46 918 единиц в 2024 году, увеличившись на 28,48 % по сравнению с прошлым годом.

Continue Reading
Farewell 2024 and full speed ahead into 2025
Farewell 2024 and full speed ahead into 2025
Yutong Bus Marks a Momentous Year in 2024 for Its International Business, Continuing Its Strong Innovation Drive
Yutong Bus Marks a Momentous Year in 2024 for Its International Business, Continuing Its Strong Innovation Drive

В 2024 году Yutong продвигала свою глокальную стратегию с запуском новых технологий, включая гибридную систему двухрежимной передачи (DMT) на мероприятиях в Мексике, Казахстане и Монголии, а также новые автобусы серии C, Van 6 и целый ряд более ошеломляющих инноваций в области устойчивого транспорта, таких как DMT Hybrid H10.

Yutong также расширила свою международную сеть, продемонстрировав глубокие инсайты по вопросам производственной мощности Yutong Bus, экспертности в области исследований и передовых достижений в области новых энергетических технологий. Кроме того, компания открыла свой первый завод по производству нового энергетического комплекта KD в Катаре. На 2024 год по всему миру работают 16 локализованных производств.

Yutong продемонстрировала твердую приверженность корпоративной социальной ответственности на всех своих рынках. В марте она оказала помощь во время наводнений в Казахстане, включая предметы первой необходимости и замену компонентов транспортных средств. На Неделе зеленых путешествий в Брисбене Yutong способствовала повышению осведомленности об окружающей среде и получила признание от AWCPD за поддержку женщин и детей. Yutong также начала посадку лесов с нулевым выбросом углерода в Великобритании совместно с местным дилером Pelican.

Yutong получила значительные международные заказы в 2024 году, в том числе

  • 214 автобусов E12 в Чили,
  • 250 автобусов E12 в Грецию,
  • 46 аэропортных шаттлов в Испанию.
  • Также было поставлено 600 автобусов ZK6116HG в Монголию, 274 гибридных автобуса в Мексику, 100 троллейбусов в Казахстан и 500 легких автобусов V6 в Латинскую Америку.

Автобусы Yutong прекрасно зарекомендовали себя в экстремальных условиях окружающей среды. В январе 2024 года E18PRO проехал 374 километра при температуре -25° C в Казахстане, в то время как U12 стал единственным китайским автобусом на новой энергии, который эксплуатируется в Северном полярном круге. E11PRO показал великолепную эффективность при температуре воздуха у поверхности земли 60 °C, потребляя всего 0,74 кВтч/км, в то время как T15E прошел впечатляющее расстояние в 609 км при температуре -20 °C в Финляндии. В октябре прошлого года C12E преодолел 555 километров на одной зарядке в Австралии.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://en.yutong.com/.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=0bR_UykY2aA
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2602446/1.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Rok 2024 se pro společnost Yutong Bus nesl ve znamení mezinárodního podnikání a inovací

Rok 2024 se pro společnost Yutong Bus nesl ve znamení mezinárodního podnikání a inovací

Asijský výrobce užitkových vozidel Yutong Bus (SHA: 600066) loni dál rozšiřoval působnost, zaměřil se na inovace v oblasti technologií autobusů a na...
Yutong Bus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 auf dem internationalen Markt zurück und setzt seinen starken Innovationskurs fort

Yutong Bus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 auf dem internationalen Markt zurück und setzt seinen starken Innovationskurs fort

Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), ein Nutzfahrzeughersteller aus Asien, setzte das rasche Wachstum und den Innovationskurs der Bustechnologie fort...
More Releases From This Source

Explore

Railroads and Intermodal Transportation

Railroads and Intermodal Transportation

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics