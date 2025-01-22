Yutong Bus отмечает переломный 2024 год для своего международного бизнеса, сохраняя мощный инновационный импульс

Компания совершила прорыв – общий годовой объем продаж достиг 46 918 единиц, что на 28,48 % больше по сравнению с прошлым годом.

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 22 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Yutong Bus («Yutong», SHA: 600066), производитель коммерческих автомобилей из Азии, продолжает демонстрировать быстрый рост и инновации в области автобусных технологий и продвигать концепцию стратегического развития, такую как электрификация и интеллектуальные сетевые возможности. Компания добилась значительного прорыва – продажи пассажирских автобусов достигли 46 918 единиц в 2024 году, увеличившись на 28,48 % по сравнению с прошлым годом.

Farewell 2024 and full speed ahead into 2025 Yutong Bus Marks a Momentous Year in 2024 for Its International Business, Continuing Its Strong Innovation Drive

В 2024 году Yutong продвигала свою глокальную стратегию с запуском новых технологий, включая гибридную систему двухрежимной передачи (DMT) на мероприятиях в Мексике, Казахстане и Монголии, а также новые автобусы серии C, Van 6 и целый ряд более ошеломляющих инноваций в области устойчивого транспорта, таких как DMT Hybrid H10.

Yutong также расширила свою международную сеть, продемонстрировав глубокие инсайты по вопросам производственной мощности Yutong Bus, экспертности в области исследований и передовых достижений в области новых энергетических технологий. Кроме того, компания открыла свой первый завод по производству нового энергетического комплекта KD в Катаре. На 2024 год по всему миру работают 16 локализованных производств.

Yutong продемонстрировала твердую приверженность корпоративной социальной ответственности на всех своих рынках. В марте она оказала помощь во время наводнений в Казахстане, включая предметы первой необходимости и замену компонентов транспортных средств. На Неделе зеленых путешествий в Брисбене Yutong способствовала повышению осведомленности об окружающей среде и получила признание от AWCPD за поддержку женщин и детей. Yutong также начала посадку лесов с нулевым выбросом углерода в Великобритании совместно с местным дилером Pelican.

Yutong получила значительные международные заказы в 2024 году, в том числе

214 автобусов E12 в Чили,

250 автобусов E12 в Грецию,

46 аэропортных шаттлов в Испанию.

Также было поставлено 600 автобусов ZK6116HG в Монголию, 274 гибридных автобуса в Мексику, 100 троллейбусов в Казахстан и 500 легких автобусов V6 в Латинскую Америку.

Автобусы Yutong прекрасно зарекомендовали себя в экстремальных условиях окружающей среды. В январе 2024 года E18PRO проехал 374 километра при температуре -25° C в Казахстане, в то время как U12 стал единственным китайским автобусом на новой энергии, который эксплуатируется в Северном полярном круге. E11PRO показал великолепную эффективность при температуре воздуха у поверхности земли 60 °C, потребляя всего 0,74 кВтч/км, в то время как T15E прошел впечатляющее расстояние в 609 км при температуре -20 °C в Финляндии. В октябре прошлого года C12E преодолел 555 километров на одной зарядке в Австралии.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://en.yutong.com/.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=0bR_UykY2aA

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2602446/1.jpg