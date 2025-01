Zoomlion acelera a expansão global com inovações adaptadas ao mercado local na Arábia Saudita

RIADE, Arábia Saudita, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) realizou com sucesso um evento de networking com clientes estratégicos e lançamento de tecnologias no dia 19 de dezembro em Riade, Arábia Saudita, apresentando 24 produtos inovadores adaptados ao mercado local e várias soluções de construção inteligente. O evento demonstrou o compromisso da Zoomlion em avançar com sua estratégia de globalização e fortalecer parcerias no mercado saudita.

O evento contou com o lançamento de 24 produtos em sete categorias principais de equipamentos de construção, incluindo guindastes móveis, guindastes de torre, concreto, terraplenagem, plataformas elevadas de trabalho, veículos industriais e mais. Juntamente com essas inovações, a empresa apresentou três soluções inteligentes adaptadas para mineração, usinas nucleares e projetos de infraestrutura, além de cinco sistemas inteligentes principais.

Durante o evento, Zhan Chunxin, presidente e CEO da Zoomlion, conversou com os clientes sobre a qualidade dos produtos, eficiência dos serviços e suporte de peças de reposição. Ele também visitou canteiros de obras locais, estreitando o relacionamento com os clientes da região. A visita de Zhan Chunxin reforçou o compromisso da empresa em aprofundar a colaboração e atender às necessidades em constante evolução do mercado saudita.

A Zoomlion desenvolveu seus produtos com adaptabilidade precisa de acordo com o ambiente e as condições de trabalho para atender às necessidades locais. Os produtos totalmente testados e verificados também consideram os hábitos de controle dos motoristas sauditas, aprimorando a experiência operacional.

Os clientes expressaram confiança nos recursos da Zoomlion, com Shawaf, vice-presidente da SHAWAF Company, destacando a parceria de uma década como uma prova da confiança mútua e do sucesso compartilhado por ambas as partes. Ele afirmou que o evento foi uma excelente oportunidade para se conectar com mais colegas do setor e espera que a SHAWAF e a Zoomlion possam fortalecer ainda mais sua cooperação e alcançar o sucesso mútuo.

A Zoomlion tem sido protagonista importante no mercado saudita desde sua entrada na região, em 2006. Em 2021, a empresa estabeleceu uma subsidiária local e desenvolveu uma rede de serviços abrangente composta por 16 filiais sob sua estrutura "1+11+4". Esse modelo permite serviços com cobertura total, suporte técnico ágil e fornecimento eficiente de peças de reposição, consolidando ainda mais sua reputação como parceira confiável na região. Ao longo dos anos, a presença estratégica da Zoomlion contribuiu para seu crescimento contínuo e fortaleceu seus relacionamentos com os clientes.

O mercado saudita serve como uma região fundamental para a estratégia global da Zoomlion e uma plataforma essencial para avançar com tecnologias adaptadas ao mercado local e alcançar crescimento mútuo. Por meio de inovação contínua em produtos e serviços, a Zoomlion tem como objetivo proporcionar experiências superiores aos clientes na Arábia Saudita e nas regiões vizinhas, reforçando sua vantagem competitiva.

FONTE Zoomlion