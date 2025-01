Zoomlion przyspiesza ekspansję globalną za sprawą przystosowanych do lokalnych potrzeb innowacji w Arabii Saudyjskiej

RIJAD, Arabia Saudyjska, 7 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- 19 grudnia w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej spółka Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) z powodzeniem zorganizowała wydarzenie poświęcone nawiązywaniu kontaktów z kluczowymi klientami i wprowadzeniu nowych technologii, prezentując 24 przystosowane do lokalnych potrzeb innowacyjne produkty i kilka inteligentnych rozwiązań budowlanych. Wydarzenie zwróciło uwagę na zaangażowanie Zoomlion w rozwój strategii globalizacji i wzmocnienie partnerstw na rynku Arabii Saudyjskiej.

Na wydarzeniu wprowadzono 24 produkty z siedmiu głównych kategorii sprzętu budowlanego. Wśród nich znalazły się między innymi żurawie samochodowe, żurawie wieżowe, platformy betoniarskie, do robót ziemnych i do przenoszenia materiałów na wysokości oraz pojazdy przemysłowe. Obok wspomnianych innowacji spółka wprowadziła trzy inteligentne rozwiązania stworzone z myślą o górnictwie, elektrowniach jądrowych i inwestycjach infrastrukturalnych, a także zaprezentowała pięć kluczowych systemów inteligentnych.

Podczas wydarzenia Zhan Chunxin, prezes i dyrektor generalny Zoomlion, rozmawiał z klientami o jakości produktów, wydajności usług i wsparciu w zakresie części zamiennych. Odwiedził również lokalne place budowy, nawiązując bliższy kontakt z lokalnymi klientami. Jego wizyta potwierdziła dbałość spółki o pogłębienie współpracy i wychodzenie naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku saudyjskiego.

Zoomlion tworzy produkty z możliwością precyzyjnego dostosowania do danego środowiska i warunków pracy, które spełniają lokalne potrzeby. W pełni przetestowane i zweryfikowane produkty biorą również pod uwagę nawyki saudyjskich kierowców związane ze sterowaniem, co pozwala zapewniać lepsze wrażenia z obsługi.

Klienci wyrazili przekonanie o możliwościach Zoomlion, a Shawaf, wiceprezes SHAWAF Company, zwrócił uwagę na trwające od dekady partnerstwo jako wyraz wzajemnego zaufania i sukcesów wspólnych dla obydwu stron. Stwierdził, że wydarzenie stanowiło wspaniałą okazję do nawiązania kontaktów z kolejnymi partnerami z branży i wyraził nadzieję, że SHAWAF i Zoomlion będą nadal wzmacniać współpracę i osiągać obopólne sukcesy.

Zoomlion jest jednym z kluczowych podmiotów na rynku saudyjskim od czasu wejścia na rynek w regionie w 2006 r. W 2021 r. spółka utworzyła lokalną spółkę zależną i rozwinęła kompleksową sieć obsługi złożoną z 16 oddziałów w ramach struktury „1+11+4". Sieć ta pozwała na pełny zasięg usług, terminowe wsparcie techniczne i wydajne dostawy części zamiennych, co dodatkowo wzmacnia reputację spółki jako zaufanego partnera w regionie. Na przestrzeni lat strategiczna obecność Zoomlion przyczyniła się do zrównoważonego wzrostu i wzmocniła relacje z klientami.

Rynek saudyjski stanowi kluczowy region dla globalnej strategii Zoomlion oraz ważną platformę rozwoju technologii dostosowanej do lokalnych potrzeb i obopólnego wzrostu. Za sprawą ciągłych innowacji produktów i usług Zoomlion chce zapewniać najlepsze wrażenia swoim klientom w Arabii Saudyjskiej i sąsiednich regionach, wzmacniając przewagę konkurencyjną.