Компания Zoomlion ускоряет глобальную экспансию за счет локализованных инноваций в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 7 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. («Zoomlion», 1157.HK) 19 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, успешно провела мероприятие для налаживания связей с ключевыми клиентами и презентации новых технологий, представив 24 локализованных инновационных продукта и несколько интеллектуальных строительных решений. Мероприятие продемонстрировало приверженность компании Zoomlion реализации своей стратегии глобализации и укреплению партнерских отношений на рынке Саудовской Аравии.

На мероприятии было объявлено о выпуске 24 продуктов в семи основных категориях строительной техники, включая автокраны, башенные краны, бетономешалки, землеройные машины, подъемные рабочие платформы, промышленные транспортные средства и многое другое. Наряду с этими инновациями компания представила три интеллектуальных решения для горнодобывающей отрасли, атомных электростанций и инфраструктурных проектов, а также пять базовых интеллектуальных систем.

На мероприятии Жан Чуньсинь (Zhan Chunxin), председатель и генеральный директор компании Zoomlion, обсудил с клиентами вопросы качества продукции, эффективности обслуживания и поддержки запасными частями. Он также посетил местные строительные объекты, налаживая тесные связи с местными клиентами. Его визит подтвердил приверженность компании углублению сотрудничества и удовлетворению меняющихся потребностей саудовского рынка.

Компания Zoomlion разрабатывает свои изделия с учетом точной адаптации к условиям окружающей средой и рабочим условиям для удовлетворения местных потребностей. Полностью испытанные и проверенные изделия также учитывают привычки управления саудовских операторов, чтобы повысить удобство эксплуатации.

Клиенты выразили уверенность в возможностях компании Zoomlion, а Шаваф (Shawaf), вице-президент SHAWAF Company, подчеркнул их десятилетнее партнерство как свидетельство взаимного доверия и успеха, разделяемого обеими сторонами. Он заявил, что это мероприятие стало отличной возможностью для общения с большим количеством коллег по отрасли и он надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества компаний SHAWAF и Zoomlion для достижения взаимного успеха.

Компания Zoomlion является ключевым игроком на саудовском рынке с момента выхода на рынок региона в 2006 году. В 2021 году компания основала местную дочернюю компанию и развила обширную сервисную сеть, состоящую из 16 филиалов, в рамках структуры «1+11+4». Эта структура обеспечивает обслуживание на все случаи, своевременную техническую поддержку и эффективную поставку запасных частей, что еще больше укрепляет репутацию компании как надежного партнера в регионе. На протяжении многих лет стратегическое присутствие компании Zoomlion способствовало ее устойчивому росту и укреплению отношений с клиентами.

Саудовский рынок является ключевым регионом для глобальной стратегии Zoomlion и критически важной платформой для развития локализованных технологий и достижения взаимного роста. Благодаря постоянному инновационному совершенствованию изделий и услуг компания Zoomlion стремится обеспечить превосходное качество обслуживания клиентам в Саудовской Аравии и соседних регионах, укрепляя свои конкурентные преимущества.