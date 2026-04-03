Zoomlion divulga resultados de 2025 com receita internacional se aproximando de 60% do total

O alcance global e os negócios diversificados continuam a sustentar o crescimento

CHANGSHA, China, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a empresa"; 1157.HK) anunciou seus resultados anuais de 2025, reportando receita de RMB 52,107 bilhões, um aumento de 14,58% em relação ao ano anterior, e lucro líquido atribuível aos acionistas de RMB 4,858 bilhões, um aumento de 38,01%. A receita internacional aumentou 30,52%, chegando a RMB 30,515 bilhões, representando 58,56% da receita total, o que ressalta o papel crescente das operações globais da empresa e de seu portfólio de negócios mais amplo no apoio ao crescimento.

Em 2025, a Zoomlion continuou a avançar em seus negócios centrais de equipamentos, ampliando novos segmentos de crescimento. Os negócios de máquinas de concreto, guindastes móveis e equipamentos de içamento da construção cresceram em todos os mercados internacionais, com as vendas combinadas de exportação aumentando mais de 20% em relação ao ano anterior.

Os negócios emergentes também contribuíram para o crescimento. A receita proveniente do maquinário de terraplenagem aumentou aproximadamente 45% em relação ao ano anterior, enquanto a receita internacional de máquinas de mineração cresceu mais de três vezes. O negócio de plataformas de trabalho aéreo continuou crescendo internacionalmente, apoiado por operações localizadas, incluindo a inauguração da fábrica da empresa na Hungria. As máquinas agrícolas também registraram crescimento nas vendas internacionais de mais de 20%.

Portfólio de robótica apoia o crescimento futuro

A Zoomlion também continuou a desenvolver seu negócio de robótica, ampliando seu portfólio para incluir robôs humanoides com rodas em tamanho real, robôs humanoides bípedes e cães robóticos quadrúpedes. Vários produtos já concluíram diversas rodadas de iteração e entraram na fase de engenharia.

Dezenas de robôs já foram implantados nas fábricas inteligentes da Zoomlion para validação de aplicações em pré-montagem, triagem, manuseio de materiais e inspeção de qualidade. A empresa também iniciou a construção de uma instalação dedicada à fabricação de robôs, avançando em direção à produção em pequenos lotes.

A presença global continua a se fortalecer

A presença global da empresa continuou a se aprofundar em 2025. Nos últimos quatro anos, a receita internacional da Zoomlion apresentou uma taxa composta de crescimento anual de 52%.

A Zoomlion continua a fortalecer seu modelo de vendas diretas digitalizado, localizado e de ponta a ponta nos mercados internacionais. A empresa agora opera mais de 430 pontos de venda internacionais e mais de 220 armazéns de serviços e peças de reposição, com produtos vendidos em mais de 170 países e regiões. Sua força de trabalho internacional já ultrapassa 9.000 funcionários, incluindo aproximadamente 6.000 contratações locais, e sua rede global de fabricação agora abrange mais de 10 bases em mercados como Itália, Alemanha, México, Brasil, Turquia, Estados Unidos, Hungria e Índia.

Com o progresso contínuo na globalização, diversificação dos negócios e tecnologias avançadas, a Zoomlion continua a construir uma base mais sólida para o crescimento de longo prazo.

FONTE Zoomlion