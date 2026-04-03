Zoomlion informa los resultados de 2025 con ingresos internacionales que representan casi el 60 % del total

El alcance mundial y la diversificación del comercio continúan favoreciendo el crecimiento

CHANGSHA, China, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la empresa"; 1157.HK) anunció sus resultados anuales correspondientes a 2025, en los cuales reportó ingresos de 52.107 millones de RMB (un aumento interanual del 14,58 %), y beneficios netos atribuibles a los accionistas de 4.858 millones de RMB (un aumento del 38,01%). Los ingresos internacionales aumentaron un 30,52 % para alcanzar los 30.515 millones de RMB, lo cual representa un 58,56 % de la recaudación total. Esto resalta el papel cada vez más importante de las operaciones internacionales y la cartera comercial más amplia de la empresa para favorecer su crecimiento.

En 2025, Zoomlion continuó promoviendo el comercio de sus equipos principales a la vez que amplió su presencia en segmentos de crecimiento más novedosos. El comercio de sus maquinarias de hormigón, de grúas móviles y de elevación para la construcción experimentó un crecimiento en todos los mercados internacionales, con un aumento interanual superior al 20 % en las ventas de exportación combinadas.

Los negocios emergentes también contribuyeron al crecimiento de la empresa. Los ingresos provenientes de las maquinarias para el movimiento de tierra experimentaron un aumento interanual aproximado de un 45 %, mientras que los ingresos internacionales procedentes de las maquinarias de minería crecieron más de tres veces. El comercio de las plataformas elevadoras continuó su crecimiento internacional, respaldado por operaciones localizadas que incluyeron la inauguración de una fábrica de la empresa en Hungría. Las maquinarias agrícolas también registraron un incremento de más del 20 % en las ventas internacionales.

La cartera de productos robóticos favorece el crecimiento futuro

Zoomlion también continuó promoviendo el comercio de productos robóticos, y para ello amplió su cartera en función de incluir robots humanoides con ruedas, robots humanoides bípedos y perros robóticos cuadrúpedos. Muchos productos han completado varios ciclos de iteraciones y ya han pasado a la etapa de ingeniería.

Zoomlion ha implementado docenas de robots en sus fábricas inteligentes para la validación de su uso en tareas de preensamblaje, clasificación, manipulación de materiales e inspecciones de calidad. Asimismo, la empresa ha comenzado la construcción de un centro especializado en la fabricación de robots a medida que avanza hacia la producción de lotes pequeños.

La empresa continúa consolidando su presencia internacional

La presencia internacional de la empresa continuó su ampliación en 2025. Durante los últimos cuatro años, los ingresos internacionales de Zoomlion han alcanzado una tasa de crecimiento anual compuesta del 52 %.

Zoomlion sigue consolidando su modelo integral, digitalizado y localizado de ventas directas en los mercados internacionales. La empresa cuenta actualmente con más de 430 puntos de ventas a nivel internacional y más de 220 almacenes de servicio y piezas de repuesto, y vende sus productos en más de 170 países y regiones. Su fuerza laboral internacional supera los 9.000 empleados, e incluye aproximadamente a 6.000 trabajadores locales. Su red de producción global se extiende actualmente por más de 10 bases en mercados como Italia, Alemania, México, Brasil, los Estados Unidos, Hungría y la India.

Con un progreso constante en la globalización, la diversificación comercial y las tecnologías avanzadas, Zoomlion continúa desarrollando una sólida base para el crecimiento a largo plazo.

FUENTE Zoomlion